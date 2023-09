The Kolors e Italodisco: Stash svela un retroscena su De Filippi

Oggi Stash svela un retroscena legato a Maria De Filippi quando parla del successo che ha ottenuto con Italodisco la sua band The Kolors. Il frontman del gruppo non dimentica che quello di Amici è stato il vero trampolino, quello da dove ha avuto modo di farsi conoscere al pubblico. E oggi è il brano dei The Kolors il tormentone dell’estate. Parlando in una nuova intervista per Vanity Fair, Antonio Fiordispino – noto a tutti come Stash – rivela che nessuno avrebbe mai scommesso che Italodisco avrebbe ottenuto tutto questo successo.

Non si può dire che la band napoletana non abbia fatto la sua gavetta, dalle strade di Milano, alla vittoria di Amici nel 2015 e il nono posto al Festival di Sanremo 2018. Non sono mancate le collaborazioni con altri artisti come J-Ax ed Elodie. Stash è anche tornato nel talent show di Maria De Filippi come giudice del Serale. Ed è proprio lei la prima persona che ha chiamato quando Italodisco è stata eletta la canzone dell’estate dagli italiani, finendo al primo posto della classifica di Rtl 102.5 per ben dieci settimane. La reazione del leader dei The Kolors è stata proprio questa:

“Io ho chiamato Maria De Filippi, per ringraziarla ancora una volta: è la prima persona che ha creduto in me e so che è autenticamente partecipe di ogni mio successo”

Stash racconta di sentire spesso Maria, con cui si prendono “in giro parecchio”. Con la conduttrice ha una confidenza che sente di non avere con nessun altro del suo ambiente professionale. “In più è maestra di consapevolezza e di piedi per terra, lezioni che non fanno mai male”, spiega il cantante. D’altronde Stash non ha potuto non chiedersi più volte se i The Kolors non avessero preso parte ad Amici oggi dove sarebbero. Il cantante è sicuro che non sarebbero dove sono ora se prima del talent non avessero fatto qualche concerto per un paio di anni.

Stash dei The Kolors: un terzo figlio e l’attacco ad alcuni colleghi

E mentre la vita professionale procede nella direzione giusta, anche quella privata per Stash è rosea. Lui e la sua compagna Giulia Belmonte sono genitori di due bambine e ci si chiede se abbiano intenzione oppure no di avere un altro figlio, magari un maschietto:

“La risposta non è né sì né no. Sono cresciuto in un contesto dove essere “u figghiu masculo” era considerato un vantaggio. Per fortuna è una mentalità che ho scavallato e non mi appartiene. Il destino mi ha anche dato una mano regalandomi due bambine”

La prima figlia di Stash si chiama Grace e ha tre anni, mentre la seconda è Imagine, nata ad agosto del 2022. Accetterebbe con serenità di vederle seguire le sue orme.

Nel corso di questa intervista non si parla solo di cose belle. Stash dice la sua sulle violenze di gruppo avvenute a Palermo e a Caivano. Il leader dei The Kolors ammette di essersi sentito “impotente, spaventato, disarmato, incredulo che certi esseri umani tocchino simili livelli di bassezza”, da padre e uomo. La musica, a detta sua, può fare del bene alla società, ma se pensa alle canzoni che i ragazzini di oggi ascoltano non può che avere dei pensieri negativi.

“I brani del momento diventati famosi perché intrisi di violenza. Non faccio nomi. Dico solo che chi li ascolta può voler emulare certi atteggiamenti da bullo e da gangster, credendo pure che gli artisti dietro a quei testi si comportino esattamente come cantano”

In realtà, a detta di Stash, quegli artisti spesso sono proprio dei bravi ragazzi, che però preferiscono usare “le rime più cattive e le immagini più crudeli”. Per questi colleghi prova tenerezza, ma anche rabbia.

The Kolors al Festival di Sanremo 2024?

C’è tanta curiosità, come ogni anno, su coloro che saranno protagonisti del Festival di Sanremo 2024. E mentre Amadeus sembra voler anticipare qualcosa in compagnia di Gerry Scotti, Stash non conferma né smentisce di avere voglia di prendere parte alla gara. Definisce il Festival “la Champions League della musica italiana”, dove da cinque anni ormai ci sono i top player. “Peccato solo che per le mie figlie non farebbe differenza vedermi lassù o in un video di quando suonavo da ragazzino”, dichiara il cantante, lasciando spazio ai dubbi su una sua eventuale partecipazione con i The Kolors.