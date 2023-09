Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme: c’entra Sanremo?

È bastata una semplice foto per mandare i fan in visibilio. Sui rispettivi profili social, Amadeus e Gerry Scotti si sono recentemente mostrati a colazione insieme, fingendo anche una certa sorpresa. “Eh, niente…ci hanno beccati!” recita la descrizione del post di Scotti. Non ci è voluto molto per spingere i fan ad ipotizzare che il noto conduttore Mediaset possa affiancare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2024, ma andiamo con ordine.

Amadeus e Gerry Scotti, colazione insieme: fan in estasi

Quella che sembrerebbe essere una semplice fotografia ironica di un incontro casuale, ha portato i fan a pensare immediatamente alla prossima edizione della kermesse musicale. Nei commenti del post di Amadeus, in tanti hanno viaggiato con la fantasia, immaginando la coppia di conduttori alla guida di Sanremo 2024. D’altra parte, Amadeus non ha ancora annunciato alcun co-conduttore, così come Gerry Scotti, dal canto suo, è già stato vicino a salire sul palco dell’Ariston, trovandosi poi a dover rinunciare. Che l’edizione 2024 possa essere la volta buona? Al momento, va specificato, non c’è niente di certo e si tratta di semplici supposizioni, ma mai dire mai.

Gerry Scotti, in un’intervista di qualche anno fa, aveva svelato di esser stato invitato a Sanremo 2020, per fare una serata insieme a Fiorello e Amadeus al fine di ricreare quell’atmosfera che avevano vissuto in radio nei loro anni più belli. Il conduttore di Caduta Libera aveva spiegato di essersi trovato a rifiutare per via dell’impegno in Polonia con Chi vuol essere milionario. Amadeus, inoltre, rivolse un invito velato a Gerry Scotti anche nel 2021, commentando la possibilità di averlo al Festival.

Festival di Sanremo: Cecchetto promuove Gerry Scotti

Qualora Gerry Scotti dovesse effettivamente essere presente al Festival di Sanremo 2024, Amadeus chiuderebbe col botto la sua esperienza sanremese, caratterizzata dalla conduzione di ben cinque Festival consecutivi, che lo ha portato ad eguagliare il record di due storici volti della tv: Mike Bongiorno e Pippo Baudo. A promuovere il nome del conduttore di Caduta Libera a Sanremo era stato, recentemente, anche Claudio Cecchetto, che lo aveva definito meritevole di condurre il Festival, specialmente una volta che Amadeus avrà salutato.

A rendere difficile un simile scenario, aveva spiegato il dj, era la questione aziendale e la necessità di dover fare un’eccezione simile a quella fatta con Maria De Filippi. Non è dato sapere, almeno per il momento, se Gerry Scotti possa effettivamente essere ospite al prossimo Sanremo. Lo scatto social può essere un indizio come può non esser nulla. Non resta che attendere per scoprire se Amadeus riuscirà ad invitare l’amico e collega sul palco dell’Ariston, chiudendo la sua esperienza alla guida della kermesse in grande stile.