Il cantante dei The Kolors e la giornalista Giulia Belmonte sono diventati padre e madre per la seconda volta

Stash, al secolo Antonio Fiordispino, e Giulia Belmonte sono diventati genitori bis. L’annuncio è arrivato su Instagram lungo la mattinata di domenica 14 agosto 2022, tramite un post della coppia. “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”, hanno scritto il cantante dei The Kolors e la fidanzata, a corredo di un paio di dolci scatti. In uno si vedono le manine della piccina, nell’altro mamma e papà che guardano dolcemente il frutto d’amore avvolto nella coperta. Molto particolare la scelta del nome, tenuto segreto fino alla nascita. Imagine, senza dubbio, rimanda alla canzone del ‘secolo’, quella firmata da John Lennon nel 1971. Il brano, inno di pace, è conosciuto a livello globale ed è noto a tutte le generazioni viventi.

Non è chiaro se la piccola sia nata il 13 o nella notte del 14 agosto (più probabile la seconda opzione). Se invece fosse venuta alla luce il 13, la sua data di nascita combacerebbe con quella di mamma Giulia, visto che proprio il 13 agosto la Belmonte festeggia il compleanno. Quel che è certo è che sia la giornalista sia Imagine sono entrambe nate sotto il segno del Leone.

Giulia Belmonte e Stash, la nascita di Imagine e il sostegno di fan e vip

Il post con cui Stash e la neo mamma hanno annunciato la lieta notizia è subito stato preso d’assalto da centinaia e centinaia di fan, che si sono congratulati con la coppia. Tanti anche i personaggi dello spettacolo che hanno salutato l’arrivo della bimba. Tra i primi a far sentire il loro sostegno ci sono stati Lorella Cuccarini, Beatrice Valli, Monica Leofreddi, Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Stefano Corti, Paolo Ciavarro, Giulia Pauselli, Enrico Nigiotti, Giusy Ferreri, Gracia De Torres, Emanuele Filiberto di Savoia, Mariasole Pollio e Marcello Sacchetta.

Per Giulia e Antonio si tratta della seconda grande gioia genitoriale: nel dicembre 2020 è infatti nata la loro primogenita, Grace. La love story tra il cantante e la giornalista è iniziata nel 2019. Fin da subito, entrambi hanno capito che non si trattava di un flirt fugace, bensì di una love story importante.