The Good Doctor torna in tv: su Rai Due le puntate della prima stagione

The Good Doctor sulla Rai: replica della prima stagione su Rai 2

Dopo il successo della scorsa estate, The Good Doctor torna in tv. La serie tv con protagonista Freddie Highmore sbarca su Rai Due con le repliche della prima stagione. Si parte venerdì 28 dicembre, a partire dalle ore 21.25, con i primi tre episodi. Il telefilm andrà avanti per sei puntate, in onda ogni venerdì sera salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto. Le repliche sono un modo per conoscere uno dei prodotti televisivi più belli degli ultimi anni ma pure per ripassare le avventure del dottor Shaun Murhpy in vista dell’arrivo della seconda stagione, che dovrebbe andare in onda su Rai Uno tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

La trama di The Good Doctor con Freddie Highmore

The Good Doctor narra la storia di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata. Il ragazzo decide di trasferirsi e di unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Qui vive diverse e molteplici avventure insieme ai suoi pazienti. Shaun deve combattere i pregiudizi dei colleghi, in primi quelli del suo capo, Neil Melandez.

The Good Doctor è stato un grande successo su Rai Uno

La prima stagione The Good Doctor ha avuto una media di 5 milioni di telespettatori su Rai Uno. Numeri da capogiro per il periodo in cui il telefilm è stato trasmesso, ovvero quello estivo. Lo stesso successo è stato ottenuto in America, sul canale ABC, tanto che la serie è stata subito rinnovata con una seconda stagione attualmente in onda negli Stati Uniti.