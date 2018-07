The Good Doctor su Rai Uno: quante puntate sono e quando finisce

Numero puntate The Good Doctor su Rai Uno: quando finisce la serie tv

Si sta rivelando un grande successo su Rai Uno la serie americana The Good Doctor con protagonista il giovane attore Freddie Highmore. Ma da quante puntate è composto il telefilm? In tutto sono 18 episodi: ogni martedì la Rai ne trasmette 3. Dunque, le vicende del chirurgo Shaun si snoccioleranno in Italia per ben 6 puntate. Salvo cambiamenti di palinsesto, The Good Doctor dovrebbe essere trasmesso ogni martedì sera fino al 21 agosto. È fissata a questa data l’ultima puntata della serie. Che proseguirà comunque con una seconda stagione, che comincerà negli Stati Uniti il prossimo settembre, mentre per l’Italia toccherà attendere un anno.

La trama di The Good Doctor con Freddie Highmore

The Good Doctor narra la storia di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata. Il ragazzo decide di trasferirsi e di unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Qui vive diverse e molteplici avventure insieme ai suoi pazienti.

The Good Doctor è un grande successo su Rai Uno

La prima puntata di The Good Doctor ha conquistato più di 5 milioni di telespettatori. Numeri da capogiro per il periodo in cui il telefilm è trasmesso. Lo stesso successo è stato ottenuto in America, sul canale ABC.