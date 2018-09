The Good Doctor 2: quando va in onda su Rai Uno e anticipazioni

The Good Doctor: ecco quando andrà in onda la nuova stagione su Rai Uno

Mentre il 12 settembre andrà in onda il finale di stagione della serie trasmessa su Rai Uno e intitolata The Good Doctor, inumerosi fan si chiedono se ci sarà una continuazione. Gli affezionati alla serie tv possono stare tranquilli: The Good Doctor avrà un seguito! La seconda stagione ci sarà. Negli Stati Uniti d’America sarà in onda già a partire dal 24 di settembre, mentre i fan italiani della serie dovranno attendere ancora per un po’. Quanto? Almeno fino all’inizio della prossima estate. Pare, infatti, che la seconda stagione di The Good Doctor arriverà in Italia non prima del prossimo anno e molto sicuramente durante la bella stagione.

The Good Doctor: anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 12 settembre su Rai Uno

Il 12 settembre andrà in onda su Rai Uno l’ultima puntata della prima stagione di The Good Doctor. I numerosi fan della serie attendono di vedere come andrà a finire. Andranno in onda due episodi intitolati Il prezzo del sorriso e Veri amici. Nel primo dei due, Shaun si dimostrerà contrario al volere di una ragazza che sente il desiderio di operarsi perché affetta da sindrome di Mi5bius. Durante il secondo episodio, invece, scopriremo che il Dr. Glassman ha un male e ha soli pochi mesi di vita. Per questo motivo, Shaun, farà un errore molto grave proprio durante un intervento. Come andrà a finire? Lo scopriremo guardando il finale di stagione di The Good Doctor in onda il 12 settembre su Rai Uno.

The Good Doctor 2: le anticipazioni della prossima stagione

Ma vediamo cosa succederà nella nuova stagione di The Good Doctor. Shaun si ritroverà ancora una volta di fronte in ospedale ad affrontare casi ma non solo. Avrà, infatti, una questione piuttosto personale da risolvere. E sarà proprio questa a stravolgere Shaun e cambiarlo del tutto.