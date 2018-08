Ascolti TV: la Rai con The Good Doctor conquista il pubblico e batte Mediaset

Ascolti TV 31 luglio 2018: The Good Doctor batte Mediaset con uno share del 23%

La Rai si porta a casa un altro successo di ascolti con la puntata doppia di The Good Doctor. La serie TV scelta dalla rete per riempire una delle serate del suo palinsesto estivo è riuscita a conquistare ancora una volta il pubblico, raggiungendo uno share pari a circa il 23%. Canale Cinque, invece, con la commedia italiana non ha avuto la stessa fortuna. Il film di Paolo Genovese, Tutta colpa di Freud, ha registrato una percentuale di ascolti pari a meno della metà di The Good Doctor.

Ascolti TV, la Rai ha la meglio su Mediaset: The Good Doctor conquista i telespettatori

The Good Doctor è stato visto ieri sera da più di 4.000.000 spettatori (sia nel primo che nel secondo episodio). Meno fortunato, come anticipato sopra, è stato invece su Canale 5 il film Tutta Colpa di Freud che, per l’appunto, ha raggiunto un numero di pubblico pari a circa 1.700.000 spettatori (pari al 10% di share). A guardare invece la serie TV di Italia 1, Chiacago PD, sono stati all’incirca 900.000 telespettatori, contro gli 870.000 di Rocky III (su Rai 3) e i 630.000 di Furore, mandato in replica su Rai 2.

Ascolti TV: è The Good Doctor la serie TV dell’estate

Il successo di ascolti ha decisamente fatto conquistare a The Good Doctor il titolo di “Serie Tv dell’estate 2018“. Le avventure di Shaun Murphy e la storie avvincenti che si susseguono in ogni episodio hanno letteralmente conquistato il pubblico che, nonostante il caldo estivo, tutte le settimane torna a seguire con entusiasmo la serie.