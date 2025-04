The Couple si infiamma: scintille tra Spinalbese e Oradei per Manila

Confronto acceso tra Antonino Spinalbese e Stefano Oradei in The Couple. Il reality show condotto da Ilary Blasi non sta catturando molto l’attenzione del pubblico, ma in queste ultime ore i due concorrenti sono riusciti a generare interesse. A volere questo confronto è stato il neo marito di Manila Nazzaro, il quale ha raggiunto quello che sembra essere il partecipante più temuto, in giardino.

Tra Antonino e Stefano le tensioni si sono accese dopo quanto accaduto nella terza puntata, lunedì scorso. Spinalbese è finito sotto accusa, con Ilary Blasi e gli opinionisti che hanno tentato di aprire gli occhi degli altri concorrenti. Oradei non le ha mandate a dire oggi, ammettendo di vedere spesso l’hairstylist come una persona indelicata e indifferente. In particolare, il ballerino si è scagliato contro il coinquilino per il litigio avuto con Manila a causa della pastiera e per i commenti che ha fatto sulla sua voglia di paternità.

Spinalbese si è subito difeso dalle accuse di Oradei a The Couple facendogli notare che lui non commenta mai la vita privata di nessuno, ma il gioco. Non solo, ha anche ribadito di aver trovato esagerato il modo con cui la Nazzaro ha affrontato il caso legato alla pastiera (per lei collegata ai figli). In quella occasione, Manila è andata su tutte le furie quando ha scoperto che Antonino e le sorelle Boccoli, scherzando, avevano assaggiato il dolce, rovinandolo, prima degli altri.

Ovviamente, Oradei ha continuato a difendere sua moglie, accusando ancora il coinquilino di non avere sensibilità. Per quanto riguarda il discorso sulla voglia di Stefano di diventare padre, Antonino ha assicurato che avendo una figlia non gli verrebbe mai in mente di colpirlo su questo. L’hairstylist resta comunque fermo nella sua posizione: vede un po’ tutto come un racconto drammatico. In poche parole, Spinalbese trova certe reazioni esagerate e volte solo a colpirlo.

Un piccolo scontro, questo, che potrebbe creare delle dinamiche interessanti, visto che finora non ce ne sono. Il pubblico fatica a seguire ciò che accade nella Casa, tanto che questa prima edizione risulta essere un vero flop. Persino i litigi durante le puntate in diretta scocciano i telespettatori, che vorrebbero assistere a più dinamiche.