The Couple, Antonino Spinalbese fa tremare: strategia svelata in diretta

Antonino Spinalbese riesce a coinvolgere il pubblico di The Couple, nella terza puntata, in onda il 28 maggio. Ilary Blasi fa notare stasera che il concorrente riceve spesso molte critiche dai suoi compagni d’avventura, fatta eccezione per i fratelli Mileto. Con loro e con il suo compagno d’avventura, Andrea Tabanelli, l’hair stylist ha stretto un bel legame. Ed è proprio per un aiuto dato, durante una sfida, a Danilo e Fabrizio, che alcuni coinquilini sono insorti.

Manila Nazzaro e Irma Testa si sono scagliate contro Spinalbese, facendogli notare che ha commesso una scorrettezza nei confronti di tutto dando il suo suggerimento, in questi giorni. Intanto, Pierangelo Greco va avanti per la sua strada e ribadisce di essere convinto che Antonino abbia una sua strategia. C’è da dire che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è molto temuto nella Casa. I concorrenti sono consapevoli che, tra loro, chi ha già un fandom ben formato, dalla sua passata esperienza al Grande Fratello Vip, è lui.

Anche Manila ha partecipato al reality show e ha un suo seguito, ma Antonino è colui che sembra più far paura agli inquilini di The Couple. Ilary Blasi riprende più volte i concorrenti, parlando di accanimento nei confronti di Spinalbese. Quest’ultimo stasera in diretta spiega:

“Io in generale cerco di fare sempre di non fare brutta figura. Prima del milione c’è il non fare brutta figura. Ho conosciuto quei due ragazzi, mi piacciono come persone e spero di frequentarli fuori. L’ho già detto, mi prendo la mia responsabilità”

Dallo studio, intanto, Luca Tommassini dice la sua, affossando Antonino e dando un consiglio ai fratelli Mileto:

“Antonino sa giocare, sta giocando. Farebbe molta paura anche a me. Vorrei direi ai fratelli: state attenti, prendetevi la vostra luce”

Sembra che Francesca Barra sia d’accordo con il suo collega:

“Anche Andrea rischia di essere un po’ offuscato da Antonino. Sarebbe bello che uscissero fuori tutte le personalità”

Nel frattempo, Irma Testa perde un’altra occasione, dopo il primo scontro horror, per mostrare le sue unghie anche in puntata e non solo nei confessionali. Infatti, la sportiva evita il litigio ed esprime, anzi, belle parole su Spinalbese, che tuona: “Si è innamorata anche lei stasera”. Si accendono vari scontri che vedono protagonista Antonino, che in modo tranquillo e pacato riesce ad animare la Casa, regalando qualche piccolo momento di tensione.

Manila e altre coinquilini si innervosiscono di fronte alle sue battute sui loro attacchi e la conduttrice non può non far notare: “Non avete capito la strategia di Antonino. Voi gli dite le cose e lui le lascia cadere, vi fa innervosire ragazze”. In questo modo, la Blasi sembra svelare la strategia di Antonino, che sarebbe appunto quella di provocare i suoi coinquilini, uscendo dagli scontri come una persona intoccabile. E si sa, il gruppo contro un concorrente non ha mai la meglio.