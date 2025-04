Blasi ci prova ma The Couple è un disastro: scontri horror in diretta

Poche dinamiche e gioco piatto: così viene definita questa prima edizione di The Couple. Il pubblico si aspetta dai reality show di assistere a momenti di tensione, agli schieramenti e ai pettegolezzi. Il programma, intanto, arriva alla sua terza puntata in diretta, lunedì 28 aprile 2025, con i primi scontri, se così si possono chiamare. Ilary Blasi dà inizio all’appuntamento parlando delle reazioni delle due coppie che si trovano al primo televoto: Elena Barolo e Thais Wiggers, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

In particolare, ha fatto discutere quanto accaduto a Thais negli ultimi giorni. L’ex Velina di Striscia la Notizia si è avvicinata molto a Danilo Mileto nella Casa, per poi pentirsene. La concorrente, infatti, ci ha tenuto a precisare di non voler far passare un messaggio sbagliato, in quanto fuori è fidanzata. Tra loro è scattato un bacio per gioco, dopo del quale Thais non ha trattenuto le lacrime.

Danilo aveva già espresso, prima di questa evoluzione, di essere attratto dall’ex Velina. Quest’ultima aveva ammesso di sentirsi lusingata dalle sue attenzioni, ma ha messo uno stop in quanto felicemente impegnata. Ilary Blasi manda stasera in onda una clip che mostra le reazioni dei concorrenti alle lacrime di Thais. In particolare, Irma Testa faceva presente a sua sorella Lucia che l’ex Velina sarebbe incoerente.

In puntata ecco che la sportiva ritira tutto il veleno e si addolcisce in diretta TV, affermando di aver poi consolato Thais. Questo è il classico atteggiamento che al pubblico proprio non piace. Si parla di chiusura anticipata per The Couple per via dei bassi ascolti e la mancanza di dinamiche è chiaramente la spiegazione. Non c’è nulla in particolare a cui il pubblico potrebbe appassionarsi. Stasera proprio durante questo mancato scontro, dopo una clip che mostra varie frecciate e attacchi tra più concorrenti, i telespettatori si dicono annoiati.

Addirittura ridono e sorridono tra di loro di fronte agli attacchi. “Che ridono mah, si fanno frecciate e poi si sorridono ….tutto visto e rivisto”, scrive qualcuno su X. E ancora: “Che noia si negano tutto, ma si rendono conto di stare in un reality?”. “Manco sanno litigare e vincono un milione… Ilary fuggi con la notaia e spendete tutto”, scrive qualcun altro sul social network. Il sentiment è chiaro. Non resta che attendere, a questo punto, per scoprire se nelle prossime settimane i concorrenti riusciranno a creare le giuste dinamiche per attirare il pubblico.