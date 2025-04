The Couple, l’errore fatale degli autori sigilla la fine: discorsi ridicoli

The Couple sta subendo una valanga di critiche. Il risultato è un insuccesso dietro l’altro che nemmeno la conduttrice, Ilary Blasi, riesce a sanare. I motivi sono molteplici. Principalmente una delle critiche che va per la maggiore è il fatto che il programma sia solo una brutta copia del Grande Fratello. Che, per altro, in questa ultima edizione non è stato nemmeno un successo. Le dinamiche sono le stesse del programma condotto da Alfonso Signorini. Con l’aggravante che i concorrenti faticano a costruire discorsi sensati. E accade che si discuta per un morso dato alla pastiera appena preparata. E che per questa ragione si arrivi addirittura a piangere.

Stiamo parlando di Manila Nazzaro. La quale, appunto, si è messa a piangere perché Benedicta Boccoli ha dato un morso alla pastiera preparata da Irma. Una situazione al limite del surreale che pare difficile credere possa essere realmente accaduta. Eppure è davvero così. I discorsi tra i protagonisti della trasmissione sono di questo livello. Non esistono le basi perché si possa realizzare qualcosa di veramente costruttivo. Così, malgrado la Blasi sia in grado di ironizzare e rendere la conduzione decisamente vivace, il resto del programma manca di contenuti. Persino gli opinionisti faticano a trovare argomenti utili a costruire dialoghi interessanti.

The Couple: dialoghi senza senso e scelte completamente sbagliate

Insomma difficile pensare che il programma condotto da Ilary Blasi potrà avere un seguito. Il rischio è persino che venga interrotto prima. Neanche il tentativo di costruire una love story, quella tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, riesce a resuscitare la situazione. La nave crolla a picco, come il Titanic, e nessuno, neanche gli autori sanno come salvarsi. L’unica soluzione è portare al termine le puntate. Con le battute in romanesco della conduttrice e qualche gioco divertente tutti sperano di arrivare alla fine.

Nel mentre Mediaset sta studiando la nuova programmazione e sembra che ci saranno molti cambiamenti. A partire dai conduttori che subiranno delle interessanti sostituzioni. Infatti non solo i programmi serali sono in crisi. Pare che anche Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino sia a rischio. E che anche lei potrebbe essere presto sostituita. Staremo a vedere se tutti questi cambiamenti porteranno al successo sperato.