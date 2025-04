The Couple 3° puntata: eliminati, prime strategie e nominati

La terza puntata del Grande Fratello è iniziata con Ilary Blasi che ha chiesto agli spettatori un applauso in ricordo di Papa Francesco. Dopo di che, ha dato inizio alla danza ricordando che questa è la serata della prima eliminazione. Tramite il televoto chiuso in diretta, la conduttrice ha cercato di smuovere un po’ le acque nella Casa, cercando qualche dinamica. Infatti, Ilary ha mandato in onda una clip che ha riassunto alcuni attacchi che si sono riservati tra loro determinati concorrenti.

Ma ecco che stasera il pubblico ha perso le staffe in diretta, con una Blasi che ha cercato di dare una svegliata alle coppie. Non si è acceso lo scontro sperato, con i concorrenti che sono apparsi dolci e buoni, distaccandosi dalle loro stesse frecciate dei giorni scorsi. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il risultato del primo televoto: sono state eliminate Elena Barolo e Thais Wiggers, battute da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

Le due ex Veline eliminate hanno dovuto decidere, in studio, a chi lasciare le loro due chiave: una l’hanno consegnata ai fratelli Mileto, mentre l’altra ad Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. La terza puntata di The Couple è andata avanti con le sorelle Boccoli. Brigitta e Benedicta hanno dimostrato di non essere in sintonia. Finora pare che siano loro a formare la coppia meno unita e complice del reality show.

Le due sorelle hanno litigato animatamente nei giorni scorsi, con tanto di lacrime e toni accesi. Altri scontri hanno visto protagonista Manila Nazzaro, per via di una pastiera, ma tutto si è risolto in modo tranquillo e pacifico stasera.

The Couple: Spinalbese al centro delle dinamiche, Manila commuove

Ad animare la puntata ci ha pensato Antonino Spinalbese, la cui strategia è stata svelata in diretta da Ilary Blasi e i suoi opinionisti. Non solo, l’hairstylist è stato protagonista di un momento dedicato alla bellezza di Brigitta Boccoli, alla quale lui riserva sempre tanti complimenti. Spazio poi a Manila Nazzaro e Stefano Oradei, i quali di recente sono convolati a nozze. La coppia ha un sogno: avere un figlio. In questi giorni, lei ha confessato che il desiderio c’è, ma non hanno ottenuto ancora il risultato sperato. Oggi Manila spera in un miracolo.

Mentre la Nazzaro ha già due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati durante il suo matrimonio con Francesco Cozza, Oradei non è mai diventato padre. Quest’ultimo ha raccontato stasera che Nicolas l’ha chiamato “papà”, regalandogli una grande emozione. “Manila, so quanto hai sofferto per coronare questo sogno, ma ricordati che non è finita fino a quando non è finita. E io lo so bene”, ha affermato in studio Francesca Barra. La Nazzaro ha così replicato commossa:

“Mi hanno fatta sentire sbagliata e inadeguata. L’ho superata con le persone che amo al mio fianco. Mi hanno detto qualsiasi cosa. Siamo qui e con orgoglio lo dimostriamo. Credo che non ci sia qualcosa meglio dell’amore”

Intanto, le coppie si sono sfidate in una serie di prove durante questo terzo appuntamento. Alla fine, a uscirne vincitrici sono state le sorelle Boccoli, che hanno così conquistato l’immunità. Non solo, Brigitta e Benedicta hanno avuto la possibilità di rubare due chiavi alle altre coppie. Le due sorelle hanno scelto di sfilarne una ad Antonino e Andrea e una a Jasmine e Pierangelo.

The Couple nomination terza puntata: chi è finito al televoto

Manila e Stefano hanno avuto un compito importante nella terza puntata di The Couple: scegliere a chi togliere e dare le chiavi. La coppia le ha tolte ad Antonino e Andrea e ai fratelli Mileto. “I quattro bambolotti sono stati puniti”, ha fatto notare notare Ilary Blasi, riprendendo l’attacco che la Nazzaro ha riservato ai quattro amici. Oradei e Manila hanno deciso di regalare le due chiavi a Laura e Giorgia e alle sorelle Testa.

Ilary Blasi ha poi dedicato un altro spazio alle sorelle Boccoli, che hanno potuto ricordare la loro mamma e ripercorrere il loro rapporto di sorelle. Dopo di che, è arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto: Pierangelo-Jasmine e Lucia-Irma. Le sorelle Boccoli hanno dovuto scegliere se mandare al televoto le Testa oppure Antonino e Andrea, in quanto c’era uno spareggio. Le votazioni, come anche i primi scontri, dimostrano che i concorrenti stanno mettendo in atto le prime strategie, stringendo anche delle alleanze.