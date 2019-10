Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi a Domenica In: salta l’intervista sul Paradiso delle Signore

Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi erano tra gli ospiti più attesi della puntata di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 13 ottobre. I due dovevano promuovere la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza sul primo canale Rai da lunedì 14 ottobre. Ma Mara Venier ha fatto entrare gli attori solo quando mancava una manciata di minuti alla fine della puntata. Una vera delusione per il pubblico della soap opera, che sperava di sapere di più sulla nuove puntate della serie.

Mara Venier chiede scusa ad Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi

Ma niente paura: Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi torneranno a Domenica In. La padrona di casa Mara Venier si è prontamente scusata per il disagio – dovuto ai ritardi accumulati tra le interviste precedenti – e ha invitato le star del Paradiso delle Signore a tornare in studio la prossima domenica. Lo scorso venerdì, invece, La vita in diretta è riuscita a trasmettere regolarmente l’intervista a Vanessa Gravina. L’interprete della temibile Adelaide ha rilasciato qualche interessante anticipazione sul futuro del suo personaggio e della serie in generale.

Il paradiso delle signore riparte su Rai Uno lunedì 14 ottobre

C’è grande attesa per il ritorno de Il paradiso delle signore. La serie – partita in prima serata qualche anno fa con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno – era stata cancellata ma i buoni ascolti hanno spinto i dirigenti a produrre una nuova stagione.