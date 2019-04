Il Paradiso delle signore non chiude: è ufficiale

Il Paradiso Delle Signore non chiude. Una bellissima notizia per tutti i numerosi fan della soap made in Italy. La notizia è ufficiale e si apprende da fonti interne a Viale Mazzini, come si può leggere anche sul sito dell’agenzia stampa Ansa. Dopo una lunga trattativa tra la tv di Stato e la casa di produzione Aurora Tv, la Rai ha deciso di reinvestire nel prodotto del pomeriggio di Raiuno con una sostanziosa riduzione dei costi e delle spese, avvenuta dopo una lunga verifica e una valutazione complessiva. Insomma, le avventure delle commesse fashion degli anni ’50 sono salve e potranno continuare.La serie televisiva in costume è stata confermata per ulteriori due anni, anche se si andrà incontro ad una riduzione delle puntante complessive delle nuove stagioni.

La soap di Raiuno Il Paradiso delle Signore confermata per altri due anni

La soap opera di Raiuno è stata confermata per altri due anni. Quest’anno è partita già da settembre, mentre sembra che la prossima edizione partirà da metà ottobre. Anche la fascia oraria sarà la stessa; infatti Il Paradiso delle Signore andrà in onda nella classica collocazione fra Vieni da me di Caterina Balivo e La Vita in diretta. Il proseguo della serie, che comunque ha avuto sempre ottimi risultati di ascolti in tutte le sue edizioni, è stato reso possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione tra Rai Fiction, Raiuno, i diversi settori aziendali e la casa di produzione. Il ruolo dell’amministratore delegato è stato fondamentale per arrivare a questa decisione, che insieme al direttore di Rai1 ha fortemente voluto che la soap italiana restasse nel pomeriggio del primo canale.

Il Paradiso delle signore: prima della nuova stagione in arrivo le repliche

Tantissimi telespettatori erano rimasti amareggiati e delusi nell’apprendere la chiusura della serie. Lavoratori e attori avevano anche organizzato un sit-in di protesta sotto la sede Rai di Viale Mazzini ed ora l’azienda sembra aver fortunatamente cambiato idea. La nuova stagione ci sarà, ma Il Paradiso delle Signore non va nemmeno in ferie prima delle nuove puntate. Infatti Il Paradiso delle signore verrà rimontato e replicato durante tutto il periodo estivo per due ore ore al giorno. Il programma verrò trasmesso prima di Vita in diretta estate.