Terra Amara Sevda muore, chi la uccide?

Nuovo colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Terra Amara: Sevda Çağlayan muore, ma chi la uccide? Questa è la sconvolgente notizia emersa dalle anticipazioni della telenovela turca in onda la settimana dall’11 al 16 dicembre 2023.

Nel dettaglio apprendiamo che, proprio quando la donna si trova in apprensione per le sorti della figlia Umit, un destino ancora più atroce si abbatte su di lei.

Demir Yaman, infatti, desidera vendicarsi di Umit, la sua ex amante, per avergli reso la vita un incubo, soprattutto dopo avergli comunicato la notizia di essere incinta.

Pronto a rapirla e a praticarle un’interruzione forzata della gravidanza, Demir fa in modo che Umit si trovi in estremo pericolo, facendo così entrare in gioco sua madre, Sevda.

La donna, dopo aver scoperto il piano del giovane Yaman, decide di mettersi subito sulle tracce della figlia per salvarle la vita.

Ma è proprio quando Sevda decide di ricattare Demir che le cose per lei si mettono davvero male. Da lì a breve, infatti, Sevda morirà, ma come e perché la donna abbandona per sempre Çukurova?

Come muore Sevda di Terra Amara?

Come muore Sevda di Terra Amara? Se lo chiedono in tanti tra i fan della celebre soap turca che, ormai dal 2022, va in onda indisturbata sulla rete ammiraglia Mediaset. Da allora, gli spettatori che seguono fedelmente le puntate di Bir Zamanlar Çukurova, nel titolo originale, hanno imparato che in Terra Amara non è mai come sembra.

Le anticipazioni turche, infatti, ci raccontano che presto Demir sarà costretto a impedire che Sevda, la sua matrigna nonché madre di Umit, esponga una denuncia nei suoi confronti.

Ma non è tutto, perché poco dopo sull’auto dello stesso Demir sarà rinvenuto del sangue, mentre di Sevda si perderanno le tracce. Dunque è stato Yaman ad ucciderla?

Terra Amara, Demir uccide Sevda?

Tornando a quel terribile giorno, scopriamo che tutto ha inizio con la resa dei contri tra Umit e Demir. La ragazza, accecata dalla rabbia e dalla gelosia, ha appena confessato alla madre di non essere davvero incinta, ma di essere pronta a tutto pur di vendicarsi di Demir.

Per questo motivo, Umit impugna la pistola e fa per sparare contro Yaman. Solo a questo punto Sevda, sconvolta dalle parole della figlia, capirà che è tutto sbagliato, e che sarebbe un terribile errore se Demir morisse.

Così alla fine Sevda deciderà di mettersi in mezzo tra Umit e Demir, ricevendo al suo posto il proiettile per lei fatale. Sevda adesso giace per terra priva di sensi. Anche Umit è sconvolta da quanto è appena successo.

Ma è proprio a questo punto che Demir, spinto da un inaspettato buon senso, decide di proteggere Umit dalla terribile accusa di matricidio seppellendo la donna al posto suo.

L’azzardato gesto del ragazzo, tuttavia, farà di lui il colpevole della morte di Sevda, motivo per cui la polizia lo arresterà con l’accusa di omicidio. Ma noi adesso conosciamo la verità: ad uccidere Sevda non è stato Demir ma sua figlia Umit.