Terra Amara, Demir e Zuleyha si lasciano o restano insieme?

Colpo di scena nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5: Demir e Zuleyha non si lasciano più ma restano insieme. Lo hanno scoperto i fan della serie turca in occasione degli episodi in onda dal 6 all’11 novembre 2023 in prima visione nel day-time della rete.

A differenza da quanto ci si potesse aspettare, alla fine il giovane Yaman non è riuscito a chiedere davvero il divorzio alla moglie come promesso alla sua amante Umit. L’improvviso cambio di programma avviene dopo che la povera Zuleyha scompare nel nulla facendo preoccupare moltissimo il marito. Una volta ritrovata, la ragazza ha bisogno di cure, non solo fisiche ma anche sentimentali. Ha bisogno, infatti, che il suo amato marito rimanga al suo fianco.

A questo punto Demir, rendendosi conto del grande errore commesso pensando di lasciare Zuleyha per mettersi con la dottoressa Umit, decide di cambiare atteggiamento con la moglie, concedendo una seconda possibilità al loro matrimonio.

Dopo averle chiesto perdono per averla costretta a sposarlo, Demir desidera questa volta riporre la domanda a Zuleyha come si deve, senza costrizioni né obblighi. Dopo aver accettato di sposarlo di nuovo, seppur simbolicamente, i due coniugi intraprendono una seconda romantica luna di miele lontano dalla città. Lontani da Umit.

Tutto questo ci suggerisce una svolta davvero inaspettata nel corso dei prossimi episodi della soap: Demir e Zuleyha non si lasceranno perché realmente innamorati l’uno dell’altra. Cosa succederebbe, però, se l’Altun scoprisse il tradimento di Demir?

Terra Amara, Zuleyha scopre il tradimento di Demir?

Nelle prossime puntate di Terra Amara l’amore ritrovato, o appena scoperto, tra Zuleyha e Demir non avrà vita facile. Scoprendo, infatti, di non essere più disposto a lasciare la moglie come promesso, Demir è costretto a chiudere la sua storia extraconiugale con Umit.

Quest’ultima, tuttavia, ha finito per innamorarsi davvero dell’uomo, mandando all’aria il piano messo in piedi da Fikret. Ma non è mai troppo tardi per tessere una nuova vendetta. Delusa infatti dall’abbandono di Demir, l’ex amante Umit escogita presto un nuovo piano per distruggere per sempre il matrimonio di Yaman.

Per riuscirci, decide di mettere in piedi una serie di escamotage che potrebbero colpire Zuleyha in persona. Cosa succederebbe, infatti, se l’Altun scoprisse da sola del tradimento di Demir? Certamente il loro matrimonio fallirebbe, e il piano di vendetta di Umit e Fikret avrebbe il suo lieto fine.

Scopriamo quindi dalle anticipazioni turche che quel momento è quasi arrivato, e ben presto Umit si vendicherà come si deve di Demir, facendo in modo che Zuleyha trovi il suo bracciale proprio sull’automobile del marito.

A questo punto come reagirà Zuleyha alla scoperta che un’altra donna è stata seduta al suo posto? E come potrà giustificare Demir questo strano episodio? La risposta nelle prossime puntate della soap turca in onda in prima visione su Canale 5.