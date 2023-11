Terra Amara, come finisce tra Umit e Demir?

Appassionati di Terra Amara, vi state forse chiedendo come finirà davvero tra Umit e Demir nei prossimi episodi? Loro gli amanti al centro delle vicende di Bir Zamanlar Çukurova, titolo originale della celebre soap opera turca in onda in Italia su Canale 5 ormai dallo scorso luglio 2022.

A distanza di tanti mesi di programmazione, assistiamo a un imprevedibile colpo di scena: Zuleyha e Demir si innamorano, davvero. Questo succede dopo la tragica morte di Yilmaz, e l’inizio in concomitanza di una relazione extraconiugale tra Demir e la nuova primaria dell’ospedale, Umit.

Quest’ultima, giovane donna di bell’aspetto, in realtà giunge a Çukurova con alcuni secondi fini. Non solo, infatti, è la figlia naturale di Sevda, la matrigna di Demir, ma è persino in combutta con Fikret per vendicarsi proprio di Yaman. Le cose prendono tuttavia una piega improvvisa quando, dopo l’inizio dei loro incontri segreti, Umit capisce di essersi innamorata davvero del nemico.

Sfortunatamente si tratta di una relazione sbagliata sin dall’inizio, nata probabilmente nel posto sbagliato e al momento sbagliato. Tra Umit e Demir, infatti, non c’è futuro insieme, e presto la donna lo capirà da sola.

Delusa dalle promesse infrante di Demir, Umit darà inizio alla sua vendetta personale contro Yaman, facendo di tutto d’ora in poi perché Zulyeha capisca che suo marito l’ha tradita.

Terra Amara, che fine fa Umit nella soap?

Che fine fa Umit di Terra Amara? Se vuoi conoscere davvero la risposta alla domanda ti invitiamo a leggere il paragrafo successivo, facendo però attenzione agli spoiler che seguono d’ora in poi.

Nel corso delle prossime puntate della soap il giovane Yaman decide di mettere per sempre fine alla sua storia extraconiugale con Umit. La decisione, tuttavia, finisce per addolorare molto la dottoressa che inizia subito a meditare insieme a Fikret sul prossimo step della loro vendetta.

Poco dopo, infatti, a villa Yaman arriva una busta indirizzata a Zuleyha. Dentro ci sono delle foto che ritraggono Demir e Umit insieme in atteggiamenti strani, peccato che a trovarle sia Sevda e non Zuleyha. Questo, tuttavia, è solo il primo tentativo di Umit di vendicarsi di Demir rovinandogli per sempre la vita e il matrimonio.

Le anticipazioni turche, infatti, ci svelano l’arrivo di nuovi colpi di scena che porteranno prima o poi Zuleyha di fronte la cruda verità. Niente lieto fine, quindi, tra Demir e sua moglie.

Ma soprattutto, niente lieto fine nemmeno per Umit, il cui corpo verrà gettato via da una scogliera da Abdülkadir Keskin dopo aver ricevuto un colpo di pistola da Zuleyha in persona. Proprio così, Umit morirà per mano dell’Altun. Tutto questo, però, avverrà nel corso della quarta e ultima stagione della soap turca. In attesa di vedere anche in Italia le puntate in questione, ti invitiamo a continuare la visione di Terra Amara su Canale 5.