Teresanna: “Francesco Monte? Anche io non ero davvero innamorata”

Francesco Monte parla di Teresanna al Grande Fratello Vip: la risposta della Pugliese a Domenica Live

A meno di 24 ore dalle confessioni di Francesco Monte al Grande Fratello Vip sull’ex fidanzata Teresanna Pugliese, è arrivata la replica della napoletana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha in qualche modo dato ragione al suo ex corteggiatore, sottolineando che sono passati ormai tanti anni dal loro primo incontro. Oggi Teresanna è una donna sposata e una mamma, una persona matura che si approccia alla vita in maniera diversa. “Lui dice che non era innamorato di me? Anche io non ero innamorata di lui. L’amore a 23 anni è diverso da quando ne hai 30, hai una consapevolezza diversa. Tra noi c’era complicità e sintonia ma è durata così poco e sono passati tanti anni…”, ha dichiarato Teresanna a Domenica Live, dove ormai fa parte degli opinionisti di Barbara d’Urso.

Teresanna Pugliese: “Mio figlio e Giovanni sono il mio amore”

“Per me l’amore è mio marito Giovanni e mio figlio Francesco (chiamato così in onore del suocero, ndr)”, ha assicurato Teresanna Pugliese. Che proprio qualche settimana fa è convolato a nozze con il compagno, conosciuto proprio dopo la rottura con Francesco Monte. Quest’ultimo, dopo aver lasciato Teresanna, ha incontrato Cecilia Rodriguez, che resta la donna più importante della sua vita fino ad oggi. Francesco non ha infatti nascosto di pensare ancora alla sorella di Belen, che sperava di sposare dopo quattro anni di relazione. Ma cosa ha detto di preciso Monte su Teresanna?

Le parole di Francesco Monte su Teresanna Pugliese

“Innamorato è un parolone. Ero preso, poi ci siamo resi conto che non eravamo compatibili”, ha confidato Francesco Monte al Grande Fratello Vip, a proposito della relazione con Teresanna. La Pugliese è andata avanti e ora augura solo il meglio al suo ex famoso: “Spero possa trovare presto un equilibrio”.