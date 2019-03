Teresa e Andrea tornano insieme a Uomini e Donne? Puntata speciale in arrivo

Uomini e Donne, Teresa e Andrea news: puntata speciale in arrivo, ci saranno loro?

Teresa e Andrea torneranno a Uomini e Donne per raccontare le ultime news? Mettendo insieme degli indizi che stanno lasciando, sui social network e non solo, i fan stanno pensando proprio che qualcosa sia cambiato fra loro. Non sappiamo se Teresa e Andrea stanno insieme oggi, ma forse lo scopriremo molto presto. Su Il Vicolo delle News si legge infatti che lunedì è prevista una puntata speciale di Uomini e Donne e non riguarda affatto i troni attuali. Lo diciamo perché il Trono Classico e il Trono Over verranno registrati in giorni diversi, quindi lunedì si presume che ci siano degli ospiti speciali.

Teresa e Andrea stanno insieme? L’ultimo indizio da Instagram

Proprio come è successo la volta scorsa, quando Teresa è arrivata in studio per raccontare che Andrea l’ha cercata dopo la scelta, lo stesso potrebbe succedere nella registrazione speciale di lunedì. Questa volta, però, Teresa e Andrea potrebbero arrivare insieme in studio. Che le cose stessero cambiando era chiaro già un paio di giorni fa, con uno scambio sospetto di messaggi. E non dimentichiamo che ieri sera, infatti, proprio Dal Corso ha detto in pubblico di essere impegnato. Un ulteriore indizio è arrivato stasera, stavolta dal profilo Instagram di Teresa Langella. Sotto un breve video in cui sorride e canticchia, l’ex tronista ha messo un cuore e un “Manca Poco”. Si sarà riferita alla puntata speciale in arrivo, in cui rivelerà che con Andrea le cose vanno meglio?

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, le ultime news

Lunedì potremmo scoprire che Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono fidanzati, ma non è ancora detta l’ultima parola. La registrazione potrebbe essere stata programmata per altri motivi. Il post del “Manca poco”, inoltre, potrebbe anche riferirsi all’uscita di una canzone di Teresa. Quale sarà la verità? Non resta che attendere che si accendano le telecamere dello studio di Uomini e Donne tra un paio di giorni e tutto sarà più chiaro!