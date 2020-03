Teresa e Andrea in difficoltà: “Dovremo fare una scelta”. La verità sul GF

Teresa Langella e Andrea Dal Corso distanti: la coppia di Uomini e Donne sta vivendo un periodo difficile

Non stanno vivendo un periodo facile Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia, nata a Uomini e Donne, si ritrova ad affrontare un problema abbastanza complicato, la lontananza. Al momento, l’ex tronista abita a Roma per via del suo nuovo lavoro su Radio 105. Sta realizzando un grande sogno, che però l’ha portata lontana da Andrea, con cui viveva a Milano. Proprio per tale motivo, spesso litigano. La speranza è che questo lavoro duri il più a lungo possibile per la Langella, ma la distanza potrebbe diventare insostenibile per la coppia. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, a parlare di quanto sta accadendo è la stessa Teresa, la quale ammette che questo non è per loro un periodo semplice. Non è la prima volta che l’ex tronista ne parla, ma questa volta annuncia che entrambi dovranno fare delle scelte per risolvere questa situazione.

“Non è un periodo semplice, perché ci stiamo riorganizzando e ora ci ritroviamo con due case, una a Roma e l’altra a Milano. Ogni tanto litighiamo, ma l’amore ci salva sempre”, confessa Teresa nella sua nuova intervista. La Langella afferma che sarà in radio a Roma per ben sette mesi, dal lunedì a venerdì. Ovviamente la speranza è che questa opportunità duri a lungo, ma la lontananza con Andrea si fa sentire giorno dopo giorno. “Restare divisi, in tal caso, non rientra nei nostri piani e non sarà possibile mantenere due abitazioni, quindi dovremo fare una scelta”. Da poco Teresa ha anche dovuto affrontare un grave lutto. Suo nonno, purtroppo, ha perso la vita e a starle vicino ci ha pensato proprio Dal Corso: “Lui è stato la mia ancora”.

Teresa Langella smentisce il suo tentativo di entrare al Grande Fratello Vip e risponde alle polemiche sul suo viaggio con Andrea Dal Corso

In questo periodo si è anche parlato molto della presunta partecipazione di Teresa al Grande Fratello Vip. Nella sua intervista, la Langella ci tiene a smentire la notizia: “Assolutamente sì, non ho mai partecipato neppure ai casting. E un giorno qualcuno dovrà spiegarmi perché io e Andrea siamo sempre al centro delle fake news”. Dunque, Teresa non ha neanche provato a prendere parte al noto reality. Oggi l’ex tronista vuole anche rispondere alle polemiche riguardanti il viaggio che ha effettuato con Andrea recentemente. “Vorrei che fosse chiaro una volta per tutte: io e Andrea siamo due persone normali che conducono una vita altrettanto semplice”, dichiara Teresa, la quale specifica di aver scelto di viaggiare in prima classe per realizzare un desiderio dell’ex corteggiatore.

UeD, Teresa Langella e lo scontro con Mara Fasone: “Sono solo provocazioni”

Non solo, Teresa precisa: “A chi mi ha accusato di farmi mantenere, controbatto che a questa vacanza abbiamo contribuito entrambi”. Questa polemiche l’ha vista scontrarsi sui social con Mara Fasone, la quale ha oggi confermato la frequentazione con Luigi Mastroianni. E alla sua ex collega, Teresa risponde: “Nominarla è darle importanza, qualcosa che preferirei evitare. Le sue sono solo provocazioni. Parla ancora di me perché evidentemente non ha una vita soddisfacente”.