UeD, grave lutto per Teresa Langella: “Terribile telefonata”

Teresa Langella, grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne: il messaggio su Instagram

Non è un giorno facile per Teresa Langella, ma purtroppo uno di quelli più difficili della vita di una persona e che risveglia, in malo modo purtroppo, il bambino che abbiamo dentro. Con un messaggio postato tra le stories di Instagram, Teresa ha voluto dire addio al suo amato nonno, che si è spento stamattina. L’ex tronista ha sempre detto, e dimostrato, di essere molto molto legata ai nonni, una parte fondamentale della sua vita. La famiglia Langella è molto unita e lo abbiamo visto anche a Uomini e Donne, per esempio quando suo papà ha deciso di esserci anche nella villa prima della scelta. Per questo dire addio a una parte così importante non è facile, per questo i fan si sono stretti intorno a Teresa per non farle mancare il loro sostegno.

Morto il nonno di Teresa Langella, il dolce messaggio su Instagram: “Hai lasciato un grande insegnamento”

Il nonno di Teresa Langella ha lasciato un grande vuoto, ma dalle parole di Teresa traspare davvero tanto amore con cui potranno riempirlo almeno in parte. L’ex tronista nel suo messaggio infatti ha scritto: “Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te”. Nella foto pubblicata insieme a queste bellissime parole, Teresa è insieme all’adorato nonno, gli tiene la mano e teneramente la bacia. Come sottofondo a questo addio, la fidanzata di Andrea Dal Corso ha scelto la canzone Sta passando novembre di Eros Ramazzotti.

Uomini e Donne, Teresa Langella dice addio all’amato nonno: “Un pezzo di storia”

Nel messaggio comunque si legge ancora: “Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio”. Non resta che mandare un grande abbraccio a Teresa, che di recente ha iniziato un nuovo entusiasmante lavoro.