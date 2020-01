Uomini e Donne Teresa debutta in radio, Andrea a sorpresa: “Fiero di te”

Teresa Langella dopo Uomini e Donne lascia la tv e si dedica a un nuovo progetto: l’annuncio

Teresa Langella sta vivendo un momento magico: dopo aver trovato il suo principe azzurro, sta realizzando anche i suoi sogni lavorativi. Di sicuro dovrà dire grazie a Uomini e Donne, visto che tutto è partito da lì, ma ciò che le sta succedendo è anche merito suo. Teresa ha creduto molto in sé stessa e nella storia con Andrea Dal Corso, ha investito tanto per realizzarsi in ogni ambito e finalmente sta iniziando a godere dei frutti del suo impegno. Con Andrea va tutto a meraviglia, adesso vivono insieme a Milano e si supportano in tutto e per tutto. Oggi Teresa ha comunicato ai fan una splendida notizia, che aveva già anticipato nei giorni scorsi.

Uomini e Donne, Teresa Langella diventa speaker in radio: “Sempre stato sogno nel cassetto”

L’ex tronista di Uomini e Donne aveva infatti detto che oggi avrebbe comunicato qualcosa di importante e la notizia è arrivata. Con dei video su Instagram, tra le stories, Teresa ha rivelato di aver ricevuto una telefonata importante proprio mentre era in viaggio per Milano. La telefonata riguardava proprio il suo nuovo lavoro: “L’idea di fare radio è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto. Mai avrei pensato, soprattutto di darvi questa notizia per me motivo di gioia immensa infinita. Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Mi stanno venendo i brividi”. L’appuntamento con Teresa Langella su Radio 105 è tutti i pomeriggio dalle 18 alle 20.

Teresa Langella su Radio 105, Andrea Dal Corso felicissimo: “Sono fiero di te!”

La Langella è molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura e ha ricevuto subito il benvenuto dal suo collega di lavoro. Ma soprattutto è sostenuta dal suo fidanzato Andrea, che nel video dell’annuncio è intervenuto a sorpresa. Quando Teresa stava per salutare e concludere il video, ha detto: “Vi mando un bacio e…”. E in quel momento Andrea ha aperto la porta della camera esclamando: “E io sono fiero di te!”.