Teresa Cilia contro Er Faina: “Offese gratuite, sono scioccata!”

Temptation Island Vip ultime notizie: Teresa Cilia è un fiume in piena, le sue parole su Damiano Er Faina

Anche Teresa Cilia ha detto la sua su Er Faina. Da quando si è diffusa la notizia della sua partecipazione a Temptation Island assieme alla fidanzata Sharon Macri, si sono generate delle proteste contro di lui per via di alcune condannabili frasi dette in passato. Il popolo del Web ricorda e continuerà sicuramente a tartassare lo youtuber: su Twitter non mancheranno le critiche durante le puntate di Temptation Island (che, ve lo ricordiamo, comincerà fra meno di ventiquattro ore). Ora è intervenuta anche Teresa di Uomini e Donne, subito dopo aver avuto la conferma di quello che diceva in passato Damiano… e non si è di certo trattenuta!

Teresa Cilia senza parole per Er Faina

Dopo la frecciatina a Raffaella Mennoia (tra loro è nata una querelle che dura ormai da settimane), ha preso di mira Damiano Er Faina: “Chissà cosa avrà detto su di me, su di tante altre persone – queste le sue parole durante le ultime storie di Instagram –. Mah! Sono senza parole, non me lo aspettavo. Leggevo, nei giorni scorsi, un po’ di cosette su di lui, però non pensavo che ci andasse giù in maniera così pesante”.

Le offese di Er Faina sdegnano Teresa Cilia: la sua reazione

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi continuato: “Ognuno è libero di dire quello che vuole, di esprimere il proprio pensiero, però bisogna darsi una bella calmata perché una persona può rimanerci male, ti può ferire e questa cosa non va bene. Ormai i social stanno diventando qualcosa di veramente pericoloso e quindi bisogna darsi una ridimensionata. Sono offese gratuite. Chi ti autorizza a dire certe cose? Sono scioccata”. Frasi, queste, che prima o poi avranno una replica?

L’attacco di Teresa Cilia, Er Faina rimarrà in religioso silenzio?

Poi c’è stato l’affondo finale: “Quando una persona arriva a fare ciò significa che ha una vita completamente vuota”. Ci sono state diverse polemiche su Er Faina e di sicuro non mancheranno delle altre. Al momento non può rispondere, ma è certo che prima o poi sentiremo anche lui cosa avrà da dire… e scopriremo se sta ancora insieme a Sharon!