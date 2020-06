Teo Mammucari, la Rai chiama: la trattativa e il programma, il gossip

Teo Mammucari, la Rai chiama. Il conduttore capitolino, che compirà 56 anni in agosto, sarebbe corteggiato da Viale Mazzini. Più precisamente dalla produzione de Il Cantante Mascherato, show di Rai Uno guidato dalla sempreverde Milly Carlucci, che a gennaio, con ogni probabilità, tornerà in onda con la seconda stagione dopo aver convinto con la prima. Mammucari, ben conosce la trasmissione, avendovi già partecipato in qualità di concorrente (e avendo trionfato). Stavolta, però, come rende noto Tv Blog, la Rai gli avrebbe offerto un ruolo differente, vale a dire un posto nella giuria che, per quanto finora trapelato, dovrebbe comporsi con i seguenti personaggi: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo, oltre al già citato Teo.

Milly fa ancora il ‘doppio turno’: Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato

Per Milly Carlucci si profila un’altra stagione sul piccolo schermo ricca di appuntamenti. A settembre tornerà in onda con Ballando con le Stelle, recuperando l’edizione saltata la scorsa primavera. Edizione che ha dovuto arrendersi al coronavirus. Ultimo colpo del programma è stato Alessandra Mussolini. La nipote di Benito ha rotto il silenzio nelle scorse ore, confermando le indiscrezioni che circolavano da tempo: farà parte del cast della trasmissione. La politica ha inoltre aggiunto, parlando con Libero Quotidiano, che è stata cercata anche dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Al direttore di Chi ha detto però di no, trovando il reality di Canale 5 non nelle sue corde. Tornando a Milly Carlucci, a gennaio 2021, come sopra accennato, dovrebbe essere poi alla guida de Il Cantante Mascherato 2. La conduttrice ha già confermato la seconda stagione che, salvo scossoni dell’ultima ora, sarà senza dubbio realizzata. Anche perché ha un fan di non poco peso nelle scelte di Viale Mazzini: Stefano Coletta, direttore di Rai Uno.

Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto premiato da Mattarella

Milly Carlucci, pochi giorni fa, a nome di tutta la struttura di Ballando con le Stelle, si è complimentata con Guillermo Mariotto, giurato del programma. Lo stilista è stato insignito dall’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. A conferirgli la nomina Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica. Mariotto si è detto emozionato e onorato.