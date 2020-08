Tentatori Temptation Island, scelto Giuseppe Nastasi: le ultime news

La nuova edizione di Temptation Island partirà a settembre e il gossip sta aumentando giorno dopo giorno: sappiamo ad esempio che le coppie non saranno tutte famose perché la rete intende evitare la sovrapposizione (o l’eccessiva vicinanza) di trasmissioni con soli Vip come concorrenti. Le ultime news sul programma cult di Canale 5 vengono dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni che cura la pagina Uomini e Donne Classico e Over, tramite la quale ha lanciato spesso vari scoop poi rivelatisi attendibili; questa volta le informazioni riguardano i tentatori che metteranno a dura prova le relazioni dei partecipanti (che a dirla tutta quest’anno ci sono sembrate provate ancor prima che il programma cominciasse…).

Tentatori Temptation Island, nella nuova edizione fra i protagonisti anche Giuseppe Nastasi

L’indiscrezione riguarda un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi, che – come forse ricorderete – ebbe da ridire sulle modalità con cui il trono di Sara Shaimi, oggi fidanzata con Sonny Di Meo, terminò. Sembrava che tra lui e la redazione del programma ci fossero dei problemi ma a quanto pare erano supposizioni (o comunque ora è tutto chiarito). Ebbene pare che proprio lui sarà uno dei tentatori di Temptation Island Vip, o meglio del Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi. Niente di certo, chiaramente, visto che non ci sono conferme e non dovrebbero arrivarne almeno fino a poco prima dell’inizio del docu-reality; qualcosa su cui soffermarsi in questo senso però c’è.

Giuseppe Nastasi tentatore di Temptation Island: la partenza su Instagram che conferma (?) il gossip

Parliamo esattamente del fatto che una storia pubblicata da Instagram proprio da Nastasi lo vede prendere l’aereo in partenza per una destinazione non meglio specificata. L’idea di vederlo a Temptation Island è piuttosto interessante perché Nastasi ha dato più volte dimostrazione di avere un bel caratterino, utilissimo – come potete ben immaginare – in un contesto come quello del programma di Canale 5. Nessuno si aspettava di vederlo sul trono, così come nessuno si immaginava che sarebbe tornato da protagonista – sempre che riesca a imporsi fra i tentatori – a Temptation. Un bel salto di qualità insomma. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.