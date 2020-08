De Filippi, retroscena sulla Marcuzzi: “Temptation in minigonna? Non puoi”

Una stagione di Temptation Island si è appena conclusa – quella targata Filippo Bisciglia – e una è pronta a cominciare – quella targata Alessia Marcuzzi -. La data di partenza è prevista per mercoledì 9 settembre 2020 e sulla prossima avventura in terra sarda si è espressa nelle scorse ore Maria De Filippi, ideatrice del format. Innanzitutto la moglie di Maurizio Costanzo, parlando con il magazine Gente, conferma che il programma vedrà solo coppie nip. Secondo la conduttrice pavese gli amori ‘comuni’ hanno molto più da dare rispetto a quelli nip, perché più spontanei e meno avvezzi alle telecamere. Maria è quindi passata a parlare della Marcuzzi, raccontando diversi curiosi retroscena. Ricordiamo che la romana ha guidato la seconda edizione vip dello show, raccogliendo il testimone da Simona Ventura, che presentò la prima.

Alessia Marcuzzi: i consigli di Maria De Filippi su Temptation Island

Maria descrive Alessia come una donna estremamente “generosa” e “buona, di una ingenuità imbarazzante”. “Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati”, spiega la De Filippi che narra che cosa ha detto alla conduttrice romana prima di Temptation Island Vip 2. Innanzitutto la pavese ha consigliato alla Marcuzzi di cambiare un po’ stile per sfuggire al cliché cucitole addosso in questi anni (“Per tutti è la bella, quella che veste Versace”). Maria racconta che raggiunse Alessia in Sardegna lo scorso anno, facendo una bella e lunga chiacchierata con lei. E come nel suo stile tutto schiettezza e pillole ‘acute e mirate’ le disse: “Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima”.

Belen e Stefano torneranno insieme? Parla Maria

La De Filippi al magazine Gente ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Belen e Stefano De Martino, descrivendo quest’ultimo come un combina guai che però alla fine riesce sempre a farsi perdonare tutto. Per questo Maria non esclude che con l’argentina possa esserci una riappacificazione. Chissà… Ciò che invece si sa, proprio perché la moglie di Costanzo ne ha parlato apertamente dopo 8 anni, è come si è consumata la rottura sentimentale nel 2012 tra Emma Marrone e il danzatore campano…

Maria: “Dissi io a Emma che Stafano stava con Belen”

Maria ha narrato che lei si accorse che Stefano e Belen erano diventati intimi. Non appena fiutò la vicenda, parlò con De Martino, dicendogli di andare a chiarire con Emma, all’epoca sua fidanzata. Il ballerino partenopeo, però, non trovò la forza per farlo. La De Filippi decise quindi di informare in prima persona la cantante salentina. Il resto è noto: Stefano e la Rodriguez convolarono a nozze qualche anno dopo, si lasciarono, si ‘ripresero’ e si lasciarono nuovamente.