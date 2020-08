Belen e Stefano, ritorno di fiamma? Maria De Filippi spiega la situazione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno insieme oppure no? Trattasi della fase 2 del gossip dell’estate. La fase 1, come è noto, è quella che ha visto la love story naufragare nel dopo quarantena. Sull’ex coppia arriva ora l’intervento di Maria De Filippi, che conosce entrambi molto bene. Il danzatore può essere considerato una sua ‘creatura artistica’ (ricordiamo che la sua parabola è iniziata ad Amici), Belen è al timone di Tu sì que vales (programma ideato dalla De Filippi e Gerry Scotti). E che cosa pensa la moglie di Costanzo della vicenda? Innanzitutto Maria, intervistata dal settimanale Gente, ha descritto Stefano come un combina guai. “Se non fa pasticci non è lui”, ha dichiarato simpaticamente. Non solo: la De Filippi ha confessato che quando De Martino da Milano è andato a Napoli per registrare Made in Sud dopo il lockdown (pochi giorni prima che esplodesse il gossip) passò a trovarla a Roma. “E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi (guai, ndr)…”

Stefano De Martino e Belen, parla Maria: “Lui sa farsi perdonare l’imperdonabile”

Maria racconta che il ballerino, però, le ha parlato solo di lavoro e non dei problemi con Belen. Quelli sono trapelati sulla stampa poco dopo. “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…”, spiega sempre la conduttrice di Uomini e Donne (il riferimento ‘all’altra ballerina’ è con ogni probabilità al flirt che De Martino avrebbe avuto con Giulia Pauselli). Quindi? Come finirà il tira e molla con la Rodriguez? Tutto in fumo oppure c’è lo spazio per ricucire? Maria stavolta (e questa è una notizia) non ha le idee assolutamente chiare (“Non so come andrà a finire”), ma non esclude un clamoroso ritorno di fiamma (“Può darsi però che tornino insieme”). Motivo? “Con lui non si sa mai”. Cosa ha di così speciale? “Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni…”

Maria De Filippi: “Belen sa emozionarsi”

La De Filippi ha parlato anche di Belen, affermando che ha una qualità speciale, cioè che “sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore”. Chissà se dopo la tempesta arriverà un raggio di sole che farà riappacificare gli ex. Ma le confessioni di Maria non sono finite qui. La regina di Mediaset, a distanza di 8 anni, ha fatto pure chiarezza sulla rottura consumatasi nel 2012 tra Stefano ed Emma Marrone. Rottura che avvenne perché De Martino si era innamorato proprio di Belen durante Amici (l’argentina allora era presente nello show in qualità di guest star). E chi disse alla cantante salentina della tresca clandestina in corso ai suoi danni? Naturalmente Maria. “Stefano non voleva farlo, quindi lo feci io”, ha chiosato la De Filippi. Il caso è chiuso.