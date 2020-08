Maria De Filippi confessa: “Stefano non disse a Emma di Belen. Lo feci io”

Dopo 8 anni di gossip sfrenato sulla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone – consumatasi nel dietro le quinte di Amici –, ora parla Maria De Filippi che la storia la conosce molto bene. Anche perché adesso, come confidato dalla stessa Maria al settimanale Gente, si viene a sapere che fu proprio lei a prendere la decisione di dire alla cantante salentina che il danzatore campano aveva perso la testa per Belen Rodriguez. Una confessione tanto curiosa quanto inaspettata che conferma una volta di più lo spessore della conduttrice pavese la quale mise alle strette Stefano e, capendo che lui non voleva riferire a Emma ciò che stava accadendo con l’argentina, ci pensò lei in prima persona a risolvere la questione.

Emma Marrone e Stefano De Martino, parla Maria De Filippi: “Lui perse la testa per Belen ma non voleva dirlo”

Una parte dei fatti è nota: correva l’anno 2012, Emma e Stefano facevano coppia durante il percorso ad Amici. Belen, che all’epoca era fidanzata con Fabrizio Corona, fu invitata nel programma nel ruolo guest star. Galeotta fu la sua partecipazione nel talent. Infatti lì conobbe De Martino in sala prove. Scoccò la scintilla che provocò un gran rumore. La Marrone si congedò dalla love story cantando in diretta Bella senz’anima (con riferimenti per nulla casuali). Ma prima che ciò avvenne ci fu l’intervento di Maria. “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”, ha raccontato la De Filippi, aggiungendo un tassello fondamentale al gossip dell’epoca che fece tanto clamore.

Maria De Filippi su Antonella Elia e Pietro Delle Piane

La regina di Mediaset è poi passata a commentare la relazione di Pietro Delle Piane e Antonella Elia, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due hanno lasciato il reality da separati ma secondo la moglie di Costanzo presto torneranno a fare coppia. La De Filippi si dice infatti sicura che la torinese perdonerà l’attore perché il “perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi, la rafforza”. Infine spazio a Filippo Bisciglia che è alla guida del programma da 7 anni. Fu Maria a sceglierlo. Motivo? “Non volevo un conduttore ufficiale”, spiega aggiungendo di aver individuato nel romano una figura adatta alle sua sua idea di conduzione (tanto per cambiare ha avuto ragione, visti gli ottimi ascolti della trasmissione). I due si conobbero a un circolo di tennis e da lì non si sono più lasciati. Professionalmente parlando.