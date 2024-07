Temptation, tensione tra concorrenti: dirette infuocate e stoccate

E’ da poco terminata quest’ultima edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Una volta abbandonata l’isola i diversi protagonisti sono tornati a pubblicare sui rispettivi profili social, parlando anche del loro percorso nel programma. Alcuni di loro hanno avviato dei video in diretta dove non sono mancati commenti nei confronti degli altri partecipanti. Inoltre sono state numerose le stoccate che fidanzati e fidanzate si sono lanciati a vicenda. Capiamo meglio chi è stato coinvolto nelle discussioni e che cosa è stato detto nello specifico.

Dirette infuocate tra Lino e Martina

L’ultima edizione di Temptation Island è stata decisamente infuocata. Alcune coppie, difatti, non si sono lasciate nel migliore dei modi. Quasi sempre il motivo della rottura era la conoscenza con un tentatore o una tentatrice. Particolarmente turbolento è stato il viaggio nei sentimenti di Lino ed Alessia. Questi ultimi si sono lasciati in seguito all’avvicinamento di lui alla single Maika, cosa che ha fatto infuriare la sua fidanzata. La coppia ha chiuso definitivamente, tanto che lei sembra non voler neppure più sentir parlare dell’ex. In una diretta social un’altra delle fidanzate, Martina, ha difatti nominato Lino dicendo “Str**z Lino 2024”, scatenando la reazione di Alessia che l’ha invitata a non nominarlo più, neppure fosse Voldemort!

Il video ha fatto il giro del web, arrivando anche al diretto interessato. In una diretta Instagram, Lino ha attaccato a propria volta Martina invitandola a pensare a sé stessa ed evitare di nominarlo. In particolare il ragazzo l’ha accusata di aver esagerato con il tentatore Carlo, conosciuto sull’isola durante la sua permanenza a Temptation Island.

Di seguito quanto detto da Lino in merito a Martina:

Parla lei che stava corteggiando lei Carlo. Di che vuoi parlare? E per favore! Non può venire ad attaccare me, non mi può giudicare. Certe persone non possono proprio parlare. Pensate a voi, ma non parlate di me.

Solo poche ore prima Lino aveva pubblicato alcune foto in compagnia della single Maika. Qualcuno ci ha letto una frecciata nei confronti della sua ex fidanzata Alessia. Tra le due, stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbe stata anche una discussione tramite messaggi proprio a causa di Lino.

Anche Siria, fidanzata di Matteo, avrebbe lanciato una presunta frecciatina a Maika. La ragazza ha pubblicato sui social la foto di una pizza denominata “Pizza Totò” taggando Alessia. Proprio quest’ultima aveva soprannominato la tentatrice “Totò” ed il web ci ha letto di conseguenza una scoccata nei confronti di Maika.

La stoccata di Raul a Carlo

Anche Raul si è abbandonato ad una frecciatina nei confronti del single Carlo, il quale si sta attualmente frequentando con la sua ex fidanzata Martina. I due, difatti, hanno lasciato il programma da separati dopo aver capito di volere cose diverse e l’avvicinamento della ragazza con il tentatore. Dopo aver fatto ritorno sui social, Raul ha pubblicato un video in cui si vedeva sullo sfondo un uomo sdraiato su un divano. Un utente ha commentato con una provocazione, scrivendo “Dietro di te c’era Carlo”. Non ha tardato ad arrivare la reazione di Raul, che ha replicato lanciando una stoccata al tentatore: “Chi è Carlo? Non conosco”.