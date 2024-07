Temptation, Siria e Matteo, la dedica e la bordata velenosa a Maika

Sono usciti da Temptation Island più innamorati che mai, dopo un percorso di alti e bassi in cui non è mancato mai l’amore. Stiamo parlando di Siria e Matteo, la coppia senza dubbio più dolce di tutta l’edizione. I due, dopo sette anni di relazione hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova i sentimenti di lei, non più certa di quello che provava per Matteo. Lui, d’altro canto, nell’ultimo periodo l’aveva sottovalutata un bel po’, dandola per scontata seppur rimanendo parecchio geloso.

Alla fine del reality condotto da Filippo Bisciglia, Matteo e Siria si sono riappacificati, hanno compreso a fondo le esigenze dell’altro e sono usciti dal falò più forti di prima. E lo possiamo vedere dalle loro storie su Instagram (@siriapingo e @matte.vitali_real), dove i due piccioncini si scambiano di continuo tenere frasi e dediche d’amore. Proprio oggi domenica 28 luglio, Siria ha pubblicato una storia che ancora una volta ci conferma quanto la relazione stia andando a gonfie vele. Sul suo profilo sono spuntate infatti due foto con frasi piene di amore per il suo Matteo: “Sei il senso di ogni cosa” e ancora: “L’inizio di una favola”.

Dopo l’uscita da Temptation Island, si erano ripromessi di soddisfare le necessità del partner ed è stato proprio Matteo a fare il primo passo, regalando alla fidanzata un corso di tango, e ancora, un viaggio ad Amsterdam, città che lei voleva vedere da tantissimo tempo. Appena conclusasi la messa in onda della puntata finale hanno poi commosso tutti i fan con un post su Instagram condiviso da entrambi in cui spuntano frasi molto importanti: “Parlando del nostro percorso vogliamo dire due semplici parole…” hanno scritto rivolgendosi ai fan: “ci siamo guardati dentro riuscendo a tirare fuori tutte le nostre emozioni, chiuse a chiave in un cassetto e lasciate a casa.”. Dopotutto, anche sui social Siria e Matteo di Temptation Island sono stati presi come l’esempio più bello dell’amore, soprattutto in un edizione un po’ particolare, con tante coppie scoppiate e tante cotte nate tra fidanzati e tentatori.

Temptation Island, Siria e la frecciata al veleno per Maika

Tra le storie pubblicate dalla giovane 22enne Siria Pingo ne spunta poi una che non ha lasciato indifferenti i fan: un’immagine con un volantino di una pizza che raffigura Totò, soprannome che Alessia, ex fidanzata di Lino dava a Maika, la tentatrice alla quale lui si era affezionato. Una bella frecciata da parte dell’assicuratrice toscana, che oltre a lacrime e abbracci ha mostrato anche un bel caratterino vispo. Nella storia su Instagram ha taggato Alessia Pascarella, con la quale è diventata molto amica all’interno del programma. Un modo per dimostrarle affetto forse, e per darle la solidarietà che merita dopo l’epilogo tristissimo con l’ex fidanzato. Come biasimarla?