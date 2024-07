Temptation, lite tra due protagoniste: c’entra uno dei fidanzati!

E’ da poco terminata l’ultima edizione di Temptation Island e non si parla d’altro che dei suoi protagonisti. Alcuni hanno deciso di abbandonare il programma da separati mentre sono poche le coppie che ancora resistono. Tra quest’ultime non c’è quella composta da Alessia e Lino. I due si sono difatti lasciati dopo che la ragazza ha visto alcuni video del fidanzato in compagnia di una delle tentatrici, la single Maika. Stando ad una segnalazione ci sarebbe stata una lite tra le due dovuta proprio al ragazzo. Scopriamo meglio che cosa è successo nello specifico.

Il viaggio nei sentimenti di Alessia Pascarella e Lino Giuliano a Temptation Island è stato parecchio turbolento. La loro coppia è stata difatti una delle più chiacchierate del programma. I due hanno abbandonato l’isola da separati in seguito ad un falò di confronto molto acceso, richiesto dalla ragazza dopo aver visto alcuni video del fidanzato in compagnia della single Maika. Alessia aveva già richiesto altri falò senza successo. Lino aveva difatti deciso di non presentarsi, venendo convinto solo da un video mostratogli dal conduttore Filippo Bisciglia in cui la fidanzata annunciava che sarebbe andata via se non avesse accettato il confronto.

La segnalazione della lite tra Alessia e Maika: c’entrerebbe Lino

Dopo l’esito negativo del falò, Giuliano ha cercato un secondo confronto con Pascarella che, tuttavia, non ha cambiato idea. La ragazza è difatti venuta a conoscenza di un ulteriore avvicinamento tra il fidanzato e la tentatrice Maika. E’ proprio con quest’ultima che, stando ad una segnalazione, avrebbe recentemente discusso via messaggio a causa di Lino. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha difatti segnalato con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram un botta e risposta avvenuto tramite messaggi privati tra Alessia e la single Maika. Il motivo del loro litigio sarebbe stato appunto l’ex fidanzato di Pascarella.

Stando alle dichiarazioni fatte un mese dopo la partecipazione al programma, Lino avrebbe deciso di non proseguire la sua conoscenza con la tentatrice. Giuliano ha difatti raccontato ai microfoni di Witty Tv di essere stato cercato dalla ragazza, la quale gli avrebbe anche chiesto di vedersi, ma di aver deciso di non incontrarla.