Temptation Raul, polemica per lite in Grecia: ma la verità è un’altra

Raul Dumitras è stato uno dei grandi protagonisti maschili di quest’ultima edizione di Temptation Island. La sua storia d’amore con Martina De Ionannon ha fatto parecchio discutere ed i due hanno alla fine deciso di abbandonare il programma da separati. In questi giorni il ragazzo si trova in vacanza in Grecia, precisamente a Mykonos, ed un suo video ha fatto il giro del web. Ha difatti scatenato diverse polemiche un filmato in cui si vede Raul litigare animatamente con un altro giovane presente sull’isola. La verità, tuttavia, è un’altra. Scopriamo meglio insieme che cosa è successo.

Dopo la sua esperienza a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Martina De Ionannon, Raul Dumitras è volato in Grecia, precisamente a Mykonos, per festeggiare il suo compleanno. Nelle ultime ore un video girato proprio sull’isola lo ha portato al centro di una polemica sui social. Sul web è difatti circolato un filmato in cui l’ex protagonista del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia discute animatamente con un altro ragazzo. Il video è diventato immediatamente virale e non è mancato chi ha accusato Dumitras di rissa. La verità, tuttavia, è completamente diversa.

E’ stato proprio il diretto interessato a fare chiarezza sulla vicenda. Raul ha difatti specificato di non essere rimasto coinvolto in nessuna rissa, rivelando come si trattasse di una gag preparata. Insomma da una semplice scenetta girata per ridere si è scatenato un vero e proprio polverone! Nel video, comunque, i due protagonisti non sono arrivati alle mani ma si vedono giusto discutere in modo animato.

Intanto nelle ultime ore si è vociferato anche di un possibile ritorno di fiamma tra lui e Martina. Dumitras non si trova difatti da solo a Mykonos, bensì in compagnia dei fratelli proprio dell’ex fidanzata! E’ bastato ciò per far partire il gossip. Tuttavia non c’è stata nessuna conferma da parte dei due ex protagonisti di Temptation Island, pertanto per il momento si tratta di semplici supposizioni da parte dei fan della coppia. Sembrerebbe intanto che Martina e Carlo Marini, tentatore con cui la ragazza aveva deciso di proseguire la conoscenza una volta uscita dal programma, abbiano smesso di seguirsi sui social.