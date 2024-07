Temptation, Raul e Martina mentono? Mascheroni: “Lo conosco”

Nascono nuovi dubbi su Raul Dumitras e Martina De Ioannon di Temptation Island 2024. Il reality show delle tentazioni torna in onda giovedì con la terza puntata e il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di scoprire le svolte nei percorsi delle coppie protagoniste di questa edizione estiva. Tra loro c’è appunto quella composta da Raul e Martina. Entrambi hanno fatto discutere sul web, per motivi differenti. Lei non ha raccolto consensi per via delle sue dichiarazioni fatte al tentatore a cui si è subito avvicinata e al quale ha rivelato che fuori avrebbe accettato il corteggiamento.

Invece, Raul è finito tra le polemiche per la sua forte gelosia, che ha scatenato delle sue reazioni che non sono particolarmente piaciute, come aver lanciato una bottiglietta. Ed è proprio su questo suo lato caratteriale che l’ex volto del programma, Jessica Mascheroni, ha rivelato alcuni dettagli. Aveva partecipato alla trasmissione, con l’ormai ex fidanzato Alessandro Autera, nel 2021. Oggi è single e, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per IoRadio, ha dato la sua opinione su questa coppia, rivelando dei retroscena.

Jessica ha spiegato di conoscere Raul, rendendo così la sua versione credibile. Innanzitutto, la Mascheroni non immaginava che ci fossero così tanti problemi tra Dumitras e Martina. Ma, a parte questo, dipinge il ragazzo come una persona non poi così gelosa come viene descritta dalla fidanzata e come appare in TV.

“Li vedevo come una coppia affiatata e non pensavo avessero tutti questi problemi. Infatti, sono rimasta stupita quando ha visto che erano tra le coppie del programma. Non credevo che Raul fosse così geloso e possessivo come sta uscendo ora. Lo conosco e non mi sembrava un tipo così. Poi è anche vero che in una coppia una persona cambia. Mi dispiace che lo stanno attaccando”

Dopo queste rivelazioni, è chiaro che possano sorgere dei dubbi nel pubblico su Raul e Martina di Temptation Island 2024. Ma è anche probabile che Jessica Mascheroni non conosca poi così bene Dumitras, almeno non nelle dinamiche di coppia. Inoltre, apparentemente con Martina sarebbe apparso affiatato, però dietro potrebbero aver avuto davvero dei seri problemi nella loro relazione. Dunque, resta tutto un punto interrogativo, mentre una tentatrice svela altri retroscena riguardanti Raul, questa volta legati al suo rapporto con gli altri fidanzati di questa edizione.

Non è finita lì la segnalazione di Jessica. L’ex volto del programma, che tornerebbe nel cast come tentatrice nelle prossime edizioni, precisa di aver incontrato Raul durante alcune serate e di averlo visto come una persona “amichevole, che ci prova con abbastanza persone”. La Mascheroni ha ribadito che il suo essere “pazzo, geloso, possessivo” all’interno del villaggio delle tentazioni l’ha turbata, in quanto “da single era completamente un’altra persona”.

Non resta ora che attendere per scoprire il finale della coppia composta da Raul e Martina. Nel frattempo, una ha già lasciato il reality, ovvero quella composta da Ludovica e Christian, i quali hanno deciso di intraprendere strade diverse.