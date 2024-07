Temptation Island, Raul: la triste segnalazione di una tentatrice

Tra le coppie di Temptation Island 2024 c’è quella composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. I due stanno affrontando questo viaggio nei sentimenti, divisi nei due villaggi, in modo completamente diverso. Mentre lei si sta lasciando andare, con confessioni che hanno generato polemiche, lui vive questa esperienza attendendo una svolta. Infatti, Raul non sta dando particolari preoccupazioni alla sua fidanzata, al contrario di altri suoi compagni d’avventura. Ebbene proprio su Raul arriva una segnalazione, che sarebbe stata fatta da una delle tentatrici, che però al momento resta anonima.

Mentre una coppia ha già lasciato il reality delle tentazioni – quella composta da Ludovica e Christian – ancora non si conosce il finale del percorso di Raul e Martina. Intanto, su di lui, Deianira Marzano in queste ore ha condiviso una segnalazione, ricevuta da una tentatrice. Una delle single, stando a questa indiscrezione, avrebbe deciso di scrivere all’esperta di gossip per farle sapere in quali rapporti è Raul con i suoi compagni d’avventura e le ragazze del villaggio dei fidanzati. Pare proprio che il ragazzo non vada a genio a nessuno nel gruppo, almeno stando a questo gossip.

“Una tentatrice ci spoilera che pare che Raul non sia simpatico a nessuno. Infatti, nella chat di gruppo su WhatsApp che hanno tra loro, ogni volta che posta qualche foto per atteggiarsi, nessuno lo pensa e nessuno lo commenta”

Una triste segnalazione, che vede Dumitras ‘isolato’ dai suoi compagni d’avventura, che non gli darebbero alcuna importanza. Tra i telespettatori, inizialmente, Raul non aveva ottenuto commenti positivi. La sua gelosia nei confronti di Martina e le sue reazioni, di fronte ad alcuni filmati, avevano disturbato il pubblico. Nel corso della seconda puntata, ecco che anche la sua fidanzata è finita tra le polemiche. Il suo modo di fare non ha pienamente convinto i telespettatori.

In particolare, ha infastidito la sua schiettezza nel dire che fuori dal talent show avrebbe accettato il corteggiamento del tentatore, senza farsi troppi problemi. In quel momento, il pubblico ha mostrato sostegno a Raul.

Temptation Island 2024: Raul e Martina si sono lasciati?

La coppia originaria di Roma avrebbe optato per la rottura nel suo falò di confronto, che andrà in onda con le prossime puntate. Almeno questo è ciò che emerge dalle ultime segnalazioni. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, Martina avrebbe addirittura bloccato Raul su WhatsApp. Persone vicine alla ragazza avrebbero confermato la rottura di questa coppia. Inoltre, pare che Martina sia stata beccata in compagnia di un altro uomo. Non vi sono conferme, al momento, legate a queste indiscrezioni. Per averle bisogna attendere la messa in onda del loro falò di confronto.