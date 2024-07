Temptation Island, Ludovica e Christian: com’è finita davvero

Durante l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda giovedì scorso su Canale 5 una delle coppie protagoniste ha deciso di abbandonare il programma da separati in seguito ad un falò di confronto anticipato. Si tratta nello specifico di Ludovica e Christian. Lui non ha difatti preso bene delle immagini che mostravano la sua ragazza in doccia insieme ad uno dei tentatori dell’isola, chiedendole quindi di parlarle. L’esito del loro faccia a faccia non è stato chiaramente positivo. I due hanno tuttavia deciso di separarsi definitivamente oppure sono tornati sui loro passi? Un’indiscrezione spuntata sul web ci ha anticipato il loro futuro.

La coppia composta da Ludovica e Christian è stata la prima ad abbandonare Temptation Island. I due hanno deciso di separarsi dopo un falò di confronto anticipato richiesto dal ragazzo, il quale non aveva gradito un video mostratogli da Filippo Bisciglia in cui la sua fidanzata faceva la doccia con uno dei tentatori. Oggi l’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato una storia su Instagram in cui viene rivelato il futuro della coppia dopo il programma. E’ stato difatti condiviso un breve estratto dell’ultima puntata, quella in cui tutte le coppie svelano se la loro storia è continuata oppure no dopo aver lasciato l’isola. Altre anticipazioni sono state pubblicate da WittyTv.

Le parole di Ludovica e Christian: com’è finita

Stando alle dichiarazioni fatte da Ludovica nel video, lei e Christian si sarebbero lasciati definitivamente. La ragazza ha rivelato di aver cambiato casa e lavoro e di aver risentito il suo ex fidanzato dopo il falò di confronto ma che la relazione è ormai finita. Ha affermato di essere convinta di non avergli mai mancato di rispetto e di essere rimasta delusa perché lui non ha cercato un vero confronto con lei. Ha poi aggiunto che Christian spererebbe in un ritorno di fiamma, lui ha tuttavia smentito ribadendo di essere rimasto deluso dal suo comportamento e di aver ormai preso la sua decisione.

Di seguito quanto affermato da Ludovica sulla fine della relazione con Christian:

Ho dovuto cambiare casa e tornare dai miei. Ora vivo in un’altra casa. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo e mi dà più forza. Immagino come si sia sentito lui, che merita di essere amato e sicuramente ha preso consapevolezza, così come io. Pensavo mi conoscesse abbastanza per capire. Sono convinta di non avergli mancato di rispetto. Al falò non ho avuto un confronto. Ci siamo sentiti dopo e abbiamo parlato.

E ancora, sulla volontà di lui di tornare insieme:

Christian da parte sua vedo che spera in un ritorno. Mi dice che non sa cosa può succedere tra me e lui, che questa situazione per lui è strana, che non avrebbe voluto che andasse così. Come faceva in passato lo sta facendo anche adesso. Non accetta il distacco da me.

Questo, invece, quanto dichiarato da Christian:

Mi sentivo strano quando è tornata per prendere le sue cose. Ero molto freddo, ma le ho voluto bene. Ci tenevo a sentire cosa avesse da dirmi. Mi aspettavo delle scuse e che avesse del bene per me. Non sono rimasto contento delle sue parole. Sembrava quasi volersi giustificare. Non ha capito. Speravo che dopo il programma lei capisse e ci tenesse di più. Sono deluso, ho investito molto nel rapporto. La mia decisione l’ho presa e non torno con lei. Non merito una situazione del genere. Ora mi auguro serenità e di trovare la persona giusta.

Secondo quanto rivelato dai due, quindi, sarebbe falsa la voce uscita in seguito alla puntata secondo la quale avevano ripreso a frequentarsi. Stando a quanto raccontato, Ludovica avrebbe interrotto i rapporti anche con il tentatore Andrea.