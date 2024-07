Temptation Island, voce shock: Ludovica e Christian tornati insieme

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island ed una delle coppie in gara, quella composta da Ludovica e Christian, ha avuto il suo primo falò di confronto. Dopo aver esposto ognuno il proprio punto di vista, i due hanno deciso di abbandonare il programma separati. Nonostante quanto mostrato in televisione possa far intendere che i due si siano lasciati, alcune indiscrezioni sul web hanno rivelato che la coppia starebbe ancora insieme. Scopriamo meglio che cosa è avvenuto tra i partecipanti al reality e quale sarebbe la loro situazione attuale stando a quanto emerso sui social.

La seconda puntata di Temptation Island ha regalato delle sorprese. Ieri una delle coppie ha difatti deciso di abbandonare il programma, precisamente quella composta da Ludovica e Christian. Lui ha chiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto alcune immagini della sua fidanzata in compagnia di uno dei tentatori dell’isola ed in seguito al faccia a faccia i due hanno deciso di abbandonare il reality separati. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, i protagonisti di Temptation Island sarebbero già tornati insieme. A segnalarlo è stata nello specifico la pagina Instagram Very Inutil People.

Ludovica e Christian di nuovo insieme: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato una fonte avrebbe dichiarato di aver visto Ludovica e Christian insieme a Vasto e che i due erano tranquilli e spensierati come una coppia felice. Probabile quindi che i concorrenti abbiano deciso di riprovarci e dare alla loro storia d’amore una seconda possibilità. Per scoprirlo, tuttavia, bisognerà aspettare l’ultima puntata di Temptation Island in cui il conduttore Filippo Bisciglia invita tutte le coppie protagoniste a raccontare la loro esperienza dopo il programma. Alcune coppie, difatti, dopo aver abbandonato il programma da separati decidono di tornare insieme mentre altre di troncare definitivamente la relazione.

Di seguito le storie riportate da Very Inutil People in merito a Ludovica e Christian:

Chi sono Ludovica e Christian

La coppia originaria di Vasto composta da Ludovica e Christian ha fatto parecchio discutere. Il ragazzo, prima di partecipare al programma, era già stato tradito due volte dalla sua fidanzata, tuttavia aveva deciso di perdonarla in entrambe le occasioni e tornare insieme. E’ stato lui a rivolgersi alla redazione di Temptation Island per mettere alla prova l’amore della sua ragazza.