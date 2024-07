Temptation, incubo Christian e Ludovica: perché le colpe sono di lui

Ma perché? Perché? Perché? La domanda se la sono fatta migliaia di telespettatori che hanno seguito la seconda puntata di Temptation Island e hanno visto gli sviluppi della relazione di Ludovica, 29 anni, e Christian, 34. La love story non ha né capo né coda e il “perché” non è tanto per gli atteggiamenti della donna, che sono tutti gli occhi di tutti, quanto piuttosto per le scelte dell’uomo che, tra le altre cose, ha voluto partecipare al reality delle tentazioni dopo essere stato tradito due volte in nemmeno due anni di rapporto (Ludovica per due volte lo ha lasciato dicendo di essere confusa, poi si è scoperto che si vedeva con un altro).

Per la cronaca, dopo pochi giorni nel programma, Ludovica ha iniziato ad avvicinarsi pericolosamente al tentatore Andrea, sostenendo che “non prova sensi di colpa” quando sta bene e passa dei momenti con altre persone che non sono Christian. Ovviamente lui ha domandato il falò di confronto. Assai meno ovvio che lei si sia presentata con aria arrogante e con toni a volte da sbruffona. Sì, tutto vero, Ludovica ha fatto l’arrogante, mentre Christian, guardando i filmati, ha avuto qualche sussulto d’orgoglio: “Che schifo, mi vergogno”. “Non è successo niente, te lo posso giurare”, la difesa della 29enne. “Non dirmi più niente, mi hai deluso sotto tutti i punti di vista”, la controreplica del 34enne.

“Tu per me non hai alcun tipo di rispetto”, ha chiosato Christian. Si torni alla domanda iniziale: perché? Un popolarissimo adagio recita: sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ludovica pare una donna tutt’altro che innamorata. I tradimenti sono una conseguenza logica di una mancanza di basi sentimentali solide nel rapporto. Dopo essere stato tradito due volte in nemmeno due anni di love story, Christian ha rivoluto sbatterci il naso. E pensare che forse ci sono cose ancor peggiori delle corna.

Ludovica, lungo il suo percorso, ha dimostrato di avere poca stima del compagno. E questo ha avvertito tale manifestazione negativa. Ma non solo a Temptation Island, pure prima. A volte, nella vita, ci vuole un po’ di coraggio e bisogna tagliare la corda. Una prima volta si batte la testa e ok, una seconda va bene, ma se si incappa anche nella terza volta allora si persevera e la colpa non si può dare che a se stessi. Sembra che adesso il 34enne abbia capito la lezione. Alla fine del falò ha lasciato Ludovica e l’ha pure ammonita: “Non mi venire a cercare quando torniamo a casa”. The end? Sì, o forse no. Proprio nelle scorse ore è giunta una segnalazione che ha sussurrato che i due sono tornati assieme dopo il programma.