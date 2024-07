Temptation, Christian e Ludovica violano le regole? Segnalazione

Poco prima della messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2024 arriva una segnalazione su Christian e Ludovica. Loro rappresentano una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione. Le anticipazioni segnalano che Christian si ritrova a vedere il suo primo filmato nel famoso Pinnettu. Il ragazzo appare molto turbato da ciò che vede e subito dopo Filippo Bisciglia informa le fidanzate che uno dei ragazzi ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato. Potrebbe trattarsi di Lanfranchi, visto che proprio lui dimostra di essere sconvolto dal filmato. Ed ecco che in queste ore arriva una segnalazione su questa coppia, riportata da Deianira Marzano.

Un utente su Instagram informa l’esperta di gossip di averli visti a Vasto, la città dove vivono. A registrazioni concluse, questo utente segnala che Ludovica e Christian starebbero uscendo insieme tranquilli, senza farsi problemi su chi potrebbe vederli. Se così fosse, starebbero agendo contro il regolamento.

“Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città di Ludovica e Christian di Temptation Island) ed erano tranquilli e spensierati insieme in un bar. Ma non dovrebbero ‘nascondersi’ fino alla fine del programma? Anonimo per favore”

Questa la segnalazione fatta da questo utente su Instagram. “Ma non dovrebbero nascondere?”, la domanda di questo spettatore è lecita. Questo perché dopo la fine delle registrazioni, il regolamento del reality show delle tentazioni di Maria De Filippi prevede che le coppie non diano alcuna certezza al pubblico su ciò che è accaduto. Prima ancora della messa in onda di tutte le puntate, i telespettatori dovrebbero restare ignari sulle scelte prese dai partecipanti durante i falò di confronto.

Pertanto, le coppie che hanno superato la prova e che, dunque, sono uscite unite da Temptation Island non dovrebbero mostrarsi in pubblico. Ma ecco che Christian e Ludovica, secondo questa segnalazione, starebbero uscendo insieme tranquillamente, recandosi al bar. Non resta che attendere per scoprire il percorso di questa coppia.

Nei giorni scorsi, un’altra segnalazione riportava che all’interno dei villaggi, durante questa edizione, ci sarebbero stati diversi tradimenti! Dunque, anche per quanto riguarda le altre coppie, non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate.

Christian e Ludovica a Temptation Island: perché partecipano

Ludovica e Christian hanno deciso di prendere parte al programma dell’estate di Canale 5 dopo un anno e 10 mesi di relazione. Convivono a Vasto e a scrivere al reality show è stato lui, per mettere alla prova la sua fidanzata, che l’ha tradito e lasciato per ben due volte. Christian ha deciso di perdonarla, ma ora ha bisogno di certezze da parte di lei e ha deciso di risolvere il problema partecipando al reality show.