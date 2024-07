Temptation Island, spoiler della talpa: “Molte corna, tutto vero” (foto)

Arriva una segnalazione sull’edizione di Temptation Island che sta andando attualmente in onda su Canale 5. A riceverla e condividerla è Amedeo Venza, il quale svela così al pubblico cosa starebbe accadendo. Una persona che lavora all’interno del resort, che ospita i due villaggi dove le coppie con tentatori e tentatrici affrontano il loro percorso, ha deciso di parlare con l’esperto di gossip in queste ore. Secondo questa segnalazione, la produzione del reality show delle tentazioni prenderebbe in affitto tutto il resort Is Morus Relais. Durante le registrazioni, però, nessuno tra i dipendenti può lavorare al suo interno.

Una decisione ben precisa che deriva dall’intenzione di mantenere segreto ciò che accade nei villaggi fino alla messa in onda delle puntate. Sebbene ci siano le anticipazioni e anche qualche indiscrezione, in effetti c’è silenzio sull’evoluzione dei vari percorsi. All’interno del resort, per evitare che vengano diffuse news su ciò che accade, sono presenti solo coloro che lavorano per il reality di Maria De Filippi, durante le registrazioni. Stando a ciò che racconta questa persona che lavorerebbe nel resort, il programma avrebbe terminato di registrare le puntate di questa edizione tra martedì e mercoledì scorso.

Una volta rientrata sul lavoro, avrebbe ritrovato ancora gli assistenti di produzione e i tecnici intenti a smontare i villaggi di Temptation Island 2024, dove le 7 coppie vivono la loro esperienza tra le tentazioni. Questa persona ha, inoltre, inviato all’esperto di gossip tre foto del villaggio dei fidanzati, dove avevano appena finito di togliere la recinzione. Ed ecco che, a questo punto, questa utente su Instagram ha svelato a Venza di aver ricevuto degli spoiler, non dettagliati, da un tecnico:

“Un tecnico ci ha detto che ci sono state molte corna ed è tutto vero quello che vediamo, a quanto pare è durato tutte le settimane quindi non è finito prima come molti dicono”

Ci sarebbero stati, dunque, vari tradimenti in questa edizione del 2024 di Temptation Island. Non sono stati svelati i dettagli legati a questa indiscrezione. Di sicuro, a breve, il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprirli durante la messa in onda delle puntate. C’è grande attesa ora da parte dei telespettatori di scoprire cosa accade alle coppie protagoniste di questa edizione. Nel frattempo, si parla di una coppia che sarebbe stata squalificata.

Non solo, spuntano vari gossip legato a Lino Giuliano, protagonista insieme al suo amico Tony della prima puntata. Il fidanzato di Alessia sta ricevendo pesanti critiche, come si poteva immaginare, e la situazione sembra destinata a peggiorare!