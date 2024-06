Temptation, Lino smascherato: foto hot alla tiktoker e falso impiego

Una delle coppie protagoniste della puntata di ieri sera è stata sicuramente quella formata da Lino e Alessia. Lui si è mostrato da subito un “farfallone”. Lei accusata di essere sempre molto gelosa sembra non avere poi così tanto torto. Ma la cosa più sconvolgente sono le segnalazioni di questa mattina su Lino. Una in particolare, ovvero quella della Tiktoker Andy Respiggi. In una sua storia Instagram mostra l’approccio di Lino verso di lei. Un approccio decisamente molto hot!

Infatti il fidanzato di Alessia ha mostrato a tutto schermo le parti intime alla bella Andy. Il tutto correlato dalla frase: “Ti potrebbe bastare??”, che, diciamocelo, non lascia tanto spazio all’immaginazione. La tiktoker a commento di quanto mostrato afferma: “Sono andata a controllare chi fosse questo Lino… cerco la chat su Facebook e mi ritrovo la sua proboscide in primo piano!”. Lino già all’inizio della puntata di ieri di Temptation Island, con le penitenze richieste alle tentatrici aveva mostrato questo lato malizioso. Ci chiediamo però se Lino abbia fatto tutto ciò mentre era fidanzato.

Lino e Alessia: lui bugiardo. Sta per essere smascherato?

Anche Deianira Marzano sui suoi social scrive che le hanno girato dei messaggi whatsapp di Lino con altre ragazze. Addirittura c’è più di qualcuno che dice che lui non sia un barbiere. Sembra infatti che lavori come rider per le consegne a domicilio. Insomma sembra proprio che il giovane campano abbia creato un nuovo profilo con cui presentarsi a Temptation Island. Alessia in tutto ciò subisce gli atteggiamenti di Lino con un certo pathos. Tanto che, come abbiamo visto nella puntata di ieri sera, sembra già pronta a fare le valigie.

Il web sembra essere orientato tutto verso la stessa opinione. La speranza è che lui non accetti il secondo falò anticipato. Tutti vogliono vedere fin dove sarà in grado di spingersi Lino. Forse in questo modo Alessia troverà la forza di uscire da un rapporto dove sembrano esserci persone di troppo. Inoltre sia Deianira che le altre spie social stanno raccogliendo altre informazioni molto allarmanti su Lino. Non ci resta che attendere le prossime puntate!