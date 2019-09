Temptation, Massimo parla di Sonia e scherza con i fan: la reazione

Massimo Colantoni e Sonia Onelli fidanzati dopo Temptation Island, lui ne parla per la prima volta ai suoi followers

La notizia aveva sorpreso e non poco, Massimo Colantoni ha archiviato una volta per tutte la storia con Ilaria Teolis ed si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli. Nel programma lei aveva fatto capitolare Arcangelo Bianco ma con lui non era scattato nulla, è andata diversamente a Massimo che invece ha conquistato la Onelli ed ora sono ufficialmente una coppia. La notizia ci era giunta dalla prima registrazione dell’anno di Uomini e Donne e il gossip è esploso, neanche a dirlo. I due non si sono mai fatti vedere molto insieme, almeno sui social ma oggi, per la prima volta, Colantoni ha voluto parlare della nuova fidanzata, scherzando con i suoi fan. E non si è fatta attendere la risposta di Sonia.

Massimo e Sonia stanno insieme: botta e riposta con i fan

Alle ormai consuete domanda e risposta su Instagram, Massimo ha scherzato con i suoi fan, parlando di Sonia. Al commento di una sua followers che scrive: “Siete bellissimi“, Colantoni non ha risparmiato la sua ironia, rispondendo: “Grazie, io alzo il valore estetico della coppia“. Il botta e risposta con i suoi followers però non è finito qui, a chi gli scrive che ora ha accanto a lui la tentatrice più bella del programma, lui risponde ancora: “Vi prego non glielo dite anche voi, perché è già convinta di suo, porella. E se vi ci mettete anche voi, qua è finita“. La reazione di Sonia non si è fatta attendere, e suo profilo Instagram ha scritto, riportando il video di Massimo: “Lo insultate voi per me?“. Sembra dunque che le cose tra i due vadano a gonfie vele e qualcosa ci dice che se ne parlerà ancora.

Massimo Colantoni e Sonia Onelli: quando il gossip sul fidanzamento è uscito fuori

Il gossip era nell’aria da tempo ma solo pochi giorni fa ne abbiamo avuto l’ufficialità. Ad annunciarlo lo stesso Massimo, alla presenza della sua ex Ilaria. I dettagli di quello che è stato detto però non si conoscono e potremmo vederlo prestissimo, dato che Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 9 settembre.