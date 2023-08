Temptation, Manuel Maura a Uomini e Donne? Francesca reagisce

Manuel Maura di Temptation Island potrebbe approdare a Uomini e Donne per Roberta Di Padua? Questo è ciò che i fan vorrebbero sapere. Perché c’è questa possibilità? Quando è andato in onda questa estate il reality delle tentazioni, la nota dama del Trono Over ha commentato la bellezza estetica di Manuel, attraverso il suo account di Instagram. Si è alzato un polverone per via del suo commento e oggi i fan vorrebbero sapere se Maura sarebbe disposto ad andare nel dating show di Maria De Filippi come nuovo cavaliere per Roberta.

Ebbene Manuel ha deciso di non dare una risposta esplicita al pubblico. Infatti, rispondendo alla domanda di un fan, ha semplicemente condiviso una emoticon che ride. Tale risposta lascia spazio all’interpretazione. Anche se c’è da dire, che la risata sembra voler smentire tale ipotesi. Il fatto che abbia riso al solo pensiero di poter approdare a Uomini e Donne per la Di Padua fa pensare che questa possibilità non sia neanche passata per la sua mente.

Nonostante questo, la risposta lascia comunque la porta aperta a una sua eventuale partecipazione al programma, che a breve tornerà a far compagnia al pubblico di Canale 5. D’altronde, Manuel è attualmente single, visto che la sua relazione con Francesca Sorrentino è giunta al capolinea a Temptation Island 10 durante il falò di confronto finale.

E ci ha pensato proprio lei, in queste ore, a commentare la risposta dell’ex fidanzato sulla possibilità di vederlo a UeD per la Di Padua. Un fan ha chiesto a Francesca di dire la sua sulla risposta data da Manuel su questa eventualità. “No comment”, questa è stata la reazione della Sorrentino, che a quanto pare non ha intenzione di esprimersi in modo approfondito sulla questione. D’altronde questo ‘no comment’ parla da solo.

Temptation Island, la bufera su Roberta Di Padua

Roberta Di Padua non si è mai nascosta, anzi è finita spesso protagonista di accese polemiche per via delle sue opinioni. Anche fuori dagli studi televisivi, la dama del Trono Over questa estate ha fatto discutere perché ha semplicemente ammesso su Instagram di trovare affascinante Manuel Maura.

La Di Padua si è, successivamente, dovuta difendere dalle forti accuse: “Inutile fare troppe polemiche ho detto solo quello che pensavo, quello che pensano moltissime donne ma non hanno il coraggio di dire”. Dopo di che, non ha più riaperto l’argomento.

Intanto, c’è anche da chiedersi se Roberta sarà presente nel parterre del Trono Over in questa nuova edizione. Nei prossimi giorni verranno registrate le prime puntate in studio e, attraverso le anticipazioni, sarà possibile avere delle risposte al riguardo.