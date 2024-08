Temptation, Lino e Alessia di nuovo insieme? Il regalo sospetto!

Una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island è stata sicuramente quella composta da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due, originari di Napoli, hanno deciso di abbandonare il programma da separati dopo la visione da parte di Alessia di alcuni filmati che mostravano il fidanzato in compagnia della tentatrice Maika. I fan della coppia sospettano tuttavia un riavvicinamento. A scatenare i sospetti sono stati in particolare una storia pubblicata su Instagram da Pascarella ed un video su TikTok, successivamente cancellato. Scopriamo meglio di cosa si tratta e quali indizi ci hanno letto gli utenti che potrebbero far pensare ad un ritorno di fiamma.

Il regalo sospetto

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, andata in onda quest’estate su Canale 5. Dopo il falò di confronto i due hanno deciso di abbandonare il programma da separati e da allora non sono stati più visti insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, i fan della coppia hanno iniziato a pensare ad un loro possibile riavvicinamento. A scatenare i sospetti è stata dapprima una storia pubblicata da Alessia sul suo profilo Instagram ufficiale. In particolare la ragazza ha condiviso la foto di una boccetta di profumo accompagnata da una busta rossa. La lettera è chiaramente destinata a lei, come si può vedere dalla foto, tuttavia non si legge il nome del mittente. Immediatamente i fan della coppia hanno pensato che possa trattarsi di un regalo da parte del suo ex Lino o un suo tentativo di riavvicinamento.

Di seguito la storia pubblicata da Pascarella nelle stories di Instagram:

Il video su TikTok poi rimosso

Alessia ha inoltre pubblicato un video su TikTok in cui la si vede in compagnia di Lino su una moto. Il contenuto, tuttavia, è stato immediatamente rimosso. In sottofondo si poteva sentire il brano “Si stat tu” di Geolier.

Proprio a causa dei sospetti da parte dei fan, Pascarella ha voluto chiarire l’attuale rapporto tra lei e Lino.

La ragazza è difatti intervenuta dicendo:

State tranquilli perché se stavamo insieme lo dicevo io… e poi non vi preoccupate perché della mia dignità me lo vedo io che ne ho da vendere!

Stando alle sue parole, quindi, non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma tra lei e Lino. Quest’ultimo parteciperà come concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello. Intanto il 10 settembre inizierà su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island.