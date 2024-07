Temptation Island, Alessia-Lino: cos’è accaduto dopo l’isola (rumor)

La coppia composta da Alessia Pascarella e Lino Giuliano è sicuramente una delle più chiacchierate dell’edizione in corso di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova coppie in crisi. Nell’ultima puntata andata in onda giovedì scorso i due si sono lasciati in seguito ad un falò di confronto richiesto dalla ragazza per i video visti che mostravano il fidanzato con la tentatrice Maika. I due hanno quindi abbandonato il programma da separati, ma qual è la situazione attuale tra loro? Una segnalazione ha rivelato qualche dettaglio in più in merito.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sembrerebbero essersi lasciati definitivamente. Stando ad alcune segnalazioni e ad un video girato sui social, infatti, il ragazzo sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Non si tratta della tentatrice Maika, la single conosciuta da Lino durante la sua permanenza a Temptation Island. Sembrerebbe difatti che anche il rapporto con lei si sia incrinato. Secondo quanto svelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Giuliano avrebbe scambiato dei messaggi con quest’altra ragazza una volta uscito dal programma. I due si sarebbero poi visti. Non si sa tuttavia l’identità della persona in questione, così come non è certo che i due stiano insieme. Non sono difatti arrivate conferme all’indiscrezione da parte dei diretti interessati.

Di seguito quanto pubblicato nelle storie Instagram da Deianira Marzano:

Stando alle voci diffuse sui social sembrerebbe quindi che la relazione tra Alessia e Lino sia giunta al termine. Già in passato alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano avevano diffuso la notizia della loro separazione definitiva. Anche in quel caso, però, si trattava di semplici rumors da prendere con le pinze.

Il falò di confronto tra Alessia e Lino

La storia tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano è stata una delle più seguite e travagliate di quest’ultima edizione di Temptation Island. Tra i due si è inserita la single Maika, con la quale Lino ha iniziato una conoscenza. Alcuni video che lo mostravano in compagnia della tentatrice hanno difatti mandato su tutte le furie la sua fidanzata, la quale ha chiesto diversi falò di confronto a cui lui ha deciso di non presentarsi. Alla quarta richiesta è avvenuto qualcosa di mai visto all’interno del programma. Il conduttore Filippo Bisciglia ha fatto registrare ad Alessia un video in cui affermava che sarebbe andata via se il fidanzato avesse nuovamente rifiutato il confronto, mostrandolo poi a Lino. A quel punto Giuliano ha accettato di affrontare la sua fidanzata ed in seguito al confronto la coppia ha deciso di abbandonare Temptation Island da separati.