Temptation Island, com’è finita tra Lino e Alessia? (l’indiscrezione)

Ad aggiornare i fans di Temptation Island su come stiano le cose tra due dei più chiacchierati protagonisti di questa edizione del reality dei sentimenti è stata Deianira Marzano. Poco fa, l’esperta di gossip ha condiviso sulla sua pagina Instagram la segnalazione di un suo follower circa gli attuali rapporti tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella.

Cosa dice la segnalazione

Come anticipato, le notizie sull’attuale status sentimentale dei due protagonisti di Temptation Island, sono arrivate direttamente da un follower di Deianira Marzano. ”Conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di Temptation Island. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo“, recita il messaggio condiviso dall’esperta di gossip nelle sue stories su Instagram.

Insomma, a questo punto la domanda è d’obbligo: un’altra coppia è definitivamente scoppiata in seguito alla partecipazione a Temptation Island? Dopo Christian e Ludovica, la stessa sorte potrebbe essere toccata anche a Lino e Alessia anche se, è doveroso specificare che per il momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito le voci. Pertanto, almeno per ora, si tratta solamente di rumors che vanno presi con le pinze.

In ogni caso, c’è già chi parla di tragedia annunciata dal momento che l’esperienza dei due (ex?) fidanzati all’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia non era iniziato nel migliore dei modi: in molti ricorderanno infatti che Alessia aveva deciso di scrivere alla produzione di Temptation Island perché aveva completamente perso la fiducia nei confronti del suo compagno.

Le cose poi, da quando i due sono sbarcati in Sardegna non avevano fatto altro che peggiorare: Lino aveva infatti iniziato a tenere un comportamento poco consono al suo status sentimentale, lanciandosi in svariati complimenti nei confronti delle tentatrici e definendo Alessia con l’appellativo di “moscia”. A quel punto, Alessia aveva chiesto un falò di confronto. Peccato che Lino non si sia presentato e abbia rifiutato anche il secondo faccia a faccia con la sua fidanzata.

Che sia stata proprio questa la goccia a far traboccare il vaso? Come anticipato, per il momento le uniche informazioni che si hanno in merito sono pure e semplici indiscrezioni. Per questo motivo sarà necessario attendere ancora una po’ di tempo per avere certezze in merito. Almeno fino a che uno dei due deciderà di fare il primo passo e chiarire la situazione.

Nel frattempo, nel corso della prossima puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 11 luglio, i telespettatori avranno modo di assistere a nuove rivelazioni e colpi di scena. Chissà se già in questa occasione ci saranno sviluppi interessanti sulla questione.