Temptation, Jenny smentita da segnalazione: su cosa avrebbe finto

E’ da poco terminata l’ultima stagione di Temptation Island e non si parla d’altro che delle coppie che ne sono state protagoniste. Tra queste alcune hanno resistito mentre altre sono scoppiate. Tra coloro che sono rimasti insieme ci sono Jenny e Tony. Proprio nelle ultime ore è arrivata una segnalazione in merito ai due, secondo la quale lei avrebbe mentito su un dettaglio durante la sua permanenza nel programma. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Jenny Gurdiano e Tony Renda sono stati due grandi protagonisti di quest’ultima edizione di Temptation Island. Durante il loro viaggio nei sentimenti, lei ha accusato più volte lui di non concederle troppa libertà. In particolare ha lamentato il fatto che il fidanzato, dj nei locali, non le permettesse di andare alle serate durante le quali si esibiva. Nelle ultime ore una segnalazione sui social ha smentito i racconti della ragazza.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale un messaggio ricevuto da un utente in risposta ad una storia precedente che mostrava Jenny e Tony insieme in un locale con il commento “Jenny finalmente con Tony a ballare”. Stando a quanto scritto dall’utente anonimo, in realtà, la ventiseienne sarebbe sempre andata a ballare nei locali con il fidanzato. La persona in questione ha affermato di essere di Catania e, di conseguenza, di seguire il dj da anni. Stando a quanto segnalato, quindi, il racconto di Jenny a Temptation Island non sarebbe vero.

Di seguito la segnalazione condivisa da Deianira Marzano:

Chiaramente non possiamo sapere dove sia la verità, anche perché non ci sono video o foto che testimonino quanto affermato dall’utente. Intanto la storia tra i due sembra andare avanti. La coppia ha difatti deciso di abbandonare il programma insieme dopo l’ultimo falò e, stando alle dichiarazioni fatte dai due un mese dalla fine della loro esperienza sull’isola, sono ancora fidanzati. Tony ha affermato di aver compreso i suoi errori, promettendo di concedere a Jenny una maggiore libertà. La ragazza avrebbe anche prenotato una vacanza insieme alle sue amiche.