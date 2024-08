Temptation, Jenny già in tv: aveva corteggiato un tronista di UeD!

Jenny Guardiano è stata una delle grandi protagoniste femminili dell’ultima stagione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 che mette alla prova le coppie in crisi condotto da Filippo Bisciglia. Non si tratta tuttavia della sua unica apparizione televisiva. La fidanzata di Tony Renda aveva difatti già preso parte ad un altro noto programma di Mediaset qualche anno fa. Nello specifico Jenny ha partecipato al dating show Uomini E Donne come corteggiatrice. Scopriamo insieme per quale tronista e com’è andata la sua esperienza nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Forse non tutti lo ricorderanno ma Jenny Guardiano, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, era già apparsa in televisione. Nelle ultime ore, difatti, sul web è spuntato un vecchio video in cui la si vede in una puntata di Uomini E Donne. La ragazza ha preso parte al dating show condotto da Maria De Filippi nel 2018, precisamente nei panni di corteggiatrice. In quel periodo Guardiano ancora non aveva intrapreso la sua relazione con Tony Renda ed aveva deciso di provare a conquistare il tronista Nicolò Brigante. L’esperienza, tuttavia, non è andata come sperato. La scelta di Brigante ricadde difatti su un’altra ragazza, Virginia Stablum.

A condividere il video di Jenny a Uomini E Donne è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dopo che un utente le aveva fatto notare come il volto di Temptation Island non fosse del tutto nuovo al mondo della televisione. Nel filmato la si vede nello specifico avere una discussione con un’altra protagonista del dating show, sua vicina di seduta. Rispetto a come la ricordiamo oggi la ragazza si mostrava molto diversa, in fondo sono passati tanti anni.

Dall’esperienza a Uomini E Donne sono successe e cambiate diverse cose nella vita di Jenny. La ragazza ha difatti iniziato una relazione con il dj Tony Renda, con cui ha partecipato in coppia a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. I due hanno deciso di abbandonare insieme il reality e di continuare la loro storia.

Jenny Guardiano non è stata l’unica protagonista di Temptation Island ad aver preso parte a Uomini E Donne. Anche il tentatore Carlo Marini è stato difatti un corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi.