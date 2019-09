Temptation Island Vip, Serena torna a casa: Elga non trattiene la felicità

Temptation Island Vip, Serena Enardu torna a casa e riabbraccia subito sua sorella Elga

Pare siano giunte al termine le registrazioni di Temptation Island Vip e Serena Enardu può riabbracciare la sua adorata sorella Elga. Le due gemelle finalmente si riuniscono e non può non essere condiviso il tutto sui social. Scendendo nel dettaglio, Elga non riesce a trattenere la felicità nel riabbracciare la sorella, dopo più di 21 giorni di separazione. Sin da subito, la Enardu aveva dimostrato di essere particolarmente triste per l’assenza di Serena, impegnata con Pago nella nuova esperienza all’interno del reality delle tentazioni. Ricordiamo che le registrazioni del programma, condotto da Alessia Marcuzzi, hanno preso inizio lo scorso 26 agosto. Ora Serena può tornare alla vita di tutti i giorni, ma non possiamo ancora sapere cos’è accaduto tra lei e Pago. Sicuramente il percorso non è iniziato nel migliore dei modi, vista la vicinanza tra la Enardu e il tentatore Alessandro. A prendere le sue difese ci ha sempre pensato Elga, disposta a tutto pur di non vedere infangato il nome della sorella, giudicata da moltissimi telespettatori.

Serena Enardu termina il percorso a Temptation Island Vip, Elga: “Ora non conta più nulla”

Non solo da parte dei telespettatori, ma per Serena sono arrivati commenti negativi anche da parte dell’ex Giovanni Conversano. Ora la Enardu potrà mettersi di fronte alla realtà e leggere cosa il pubblico pensa del suo percorso. Sicuramente Elga ha mantenuto un pensiero più che positivo nei confronti della sorella. Ora che finalmente si riabbracciano, l’ex tronista di Uomini e Donne condivide uno scatto che la ritrae insieme a Serena. “Ora non conta più nulla”, scrive Elga, aggiungendo un cuore. Non solo, la ragazza pubblica sulle Stories di Instagram anche una foto che vede Serena che dà un calorosissimo abbraccio a suo marito Diego Daddi.

Temptation Island Vip, Elga e Serena si riabbracciano dopo 21 giorni

Avranno un sacco di cose da raccontarsi Elga e Serena, in particolare quest’ultima. Le due gemelle si sono divise per ben 21 giorni e ora non possono non essere felici di riabbracciarsi. Ma come sarà andata a finire la storia tra Serena e Pago? Le anticipazioni continuano a segnalare la forte vicinanza tra la Enardu e il tentatore Alessandro. Non solo, sin da subito, l’ex tronista ha dimostrato di avere moltissimi dubbi sulla sua relazione con il cantante.