Temptation Island Vip, Serena e Alessandro senza microfoni: interviene la produzione

Temptation Island Vip, Serena Enardu l’ha fatta grossa insieme al single Alessandro

Serena Enardu e Pago sono una coppia di Temptation Island Vip e hanno iniziato il loro percorso con tanti colpi di scena. Serena infatti si è lasciata andare a confidenze con la produzione che Pago non si sarebbe mai aspettato. E non solo, perché Serena ha subito trovato un’intesa con il tentatore Alessandro e i due sono già inseparabili. Nella seconda puntata, in onda lunedì 16 settembre, saranno proprio Serena e il single Alessandro a combinarla grossa! Esiste un regolamento nel reality show e loro hanno violato una delle regole, costringendo la produzione a intervenire per rimproverarli. Cosa avranno mai combinato? Nulla di particolarmente grave, ma lo diventa se pensiamo che con il loro comportamento hanno eluso il vero scopo del programma.

Anticipazioni Temptation Island Vip, Serena e Alessandro rimproverati dalla produzione

In un video diffuso stamattina sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island Vip si vedono Alessandro e Serena seduti su una panchina mentre chiacchierano. E fin qui tutto bene, direte voi. Poco dopo però i due si sono tolti il microfono e si sono detti qualcosa nell’orecchio. Qualcosa che noi pubblico, così come la produzione stessa, non verremo mai a sapere visto che Serena e Alessandro si sono tolti completamente il microfono, non lo hanno solo otturato. In passato infatti è già successo che fidanzati o tentatori coprissero i microfoni, ma qualcosa si riusciva a sentire ugualmente. Non stavolta. Per questo la produzione è intervenuta ricordando loro che è vietato togliersi il microfono. “Ok, non succederà più”, ha subito detto Serena.

Serena e Alessandro a Temptation Island Vip eludono i microfoni: “Dovevo dirgli un segretino”

Poco dopo il rimprovero della produzione, Anna Pettinelli, che vedremo disperata e in lacrime, si è avvicinata al gruppo e ha chiesto chi si fosse tolto il microfono. Serena ha ammesso tutto: “Io, e l’ho tolto anche a lui, perché dovevo dirgli un segretino”. Di sicuro non ci saranno conseguenze per loro oltre il rimprovero, e altrettanto sicuramente non si ripeterà un episodio simile. Ma chissà come reagirà Pago quando vedrà questo video, visto che non saprà mai cosa si sono detti nell’orecchio Serena e Alessandro!