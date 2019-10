Temptation Island Vip, Serena: “Ne esco addolorata”, e su Alessandro..

Temptation Island Vip, Serena Enardu si svela: l’ex tronista a cuore aperto su Pago

Dopo sei anni e mezzo di relazione, a Temptation Island Vip è finita tra Serena Enardu e Pago. Oggi, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista svela come sta e come ha vissuto questa fortissima esperienza. Un percorso ricco e ma anche molto giudicato, quello della Enardu. Ora lei ammette di sentirsi frantumata: da una parte è triste perché l’importante rapporto d’amore che aveva con Pago doveva, secondo lei, essere tutelato, ma dall’altra è certa di essere riuscita ad affrontare i suoi problemi, proprio grazie a questa esperienza. Un percorso doloroso per Serena, che oggi sta cercando di superare il dolore della separazione. Sono diverse le cose che le hanno dato fastidio di Pago, nel corso del reality. In particolare, l’ex tronista si riferisce alle parole con cui il cantante l’ha descritta e al fatto che non abbia compreso le sue parole, la sua disperazione e la sua voglia di riemergere da un periodo difficile. Esce da questa esperienza, divisa a metà e oggi confessa che amerà per sempre, a modo suo, Pago!

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip: tanto dolore per la fine della sua storia con Pago

“Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita. A modo mio, io amo questa persona. Ci tengo in una maniera totale. Dopo il falò abbiamo pianto tantissimo insieme (piange, ndr) Ne esco addolorata. Il giorno dopo ci siamo visti, abbiamo pianto come mai nella vita”, confessa a cuore aperto Serena. L’ex tronista, insieme a Pago, è stata ospite a Uomini e Donne proprio nel corso della registrazione di ieri. In studio, ha confermato di aver pianto molto con l’ormai ex fidanzato. “Lui è stato per me un grande amore, cosa che rimarrà per sempre, anche se sotto un’altra forma”, dichiara la Enardu sul cantante. E su Alessandro? Subito dopo il falò di confronto con Pago, Serena ha scelto di incontrare il tentatore. Ma lo incontrava come amico o come altro? “Incontravo l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto”, rivela la Enardu.

Temptation Island Vip, Serena e Alessandro: parla l’ex tentatore

Non sappiamo se Serena e Alessandro oggi si stiano frenquentando o meno. Sicuramente la Enardu, stando a ciò che lei stessa dichiara, vorrebbe conoscere il ragazzo fuori dal programma. Intanto, sempre al settimanale, l’ex tentatore descrive Serena come una donna coraggiosa. “Mi risultava difficile ricordarmi sempre che dall’altra parte c’era un uomo legato sentimentalmente a lei”, dichiara Alessandro, facendo intendere di essere realmente interessato alla Enardu!